Asker adayları dikkat! 'O' teklifi kabul edene 50 binden fazla ek gelir!













12 AY ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

12 aylık askeri görevin avantajları nelerdir?

Yaşını doldurmuş olan tüm erkekler altı aylık askerlik hizmetine tabidir. Ancak 12 aylık askerlik hizmetini tamamlamak isterseniz, size ikinci bir 6 aylık dönem için ödeme yapılır. Sınır güçlerinde görev yapanlara da ek ödeme yapılıyor. Peki askerliğinizi 12 ay uzatırsanız maaşınız ne kadar olacak. İşte tüm detaylar haberimizde... 2019'da kabul edilen, lisans, önlisans, lise diploması fark etmeksizin tüm erkekler için altı ay askerlik yapmalarını sabitleyen kurala göre, altı ay daha askerlik yapmaları imkanı verilecek. Bunu kabul eden ve mümkünse 12 ay hizmet etmiş askerler, sonraki 6 ayda maaşlarını alacaklar. 2023 yılında yapılan asgari ücret artışının ardından sivil ve astsubay maaşlarına da zam yapıldı.Altı aylık mutad askerlik hizmetini tamamladıktan sonra askerlik hizmetini altı ay daha uzatan ve askerlik hizmetine devam eden er ve astsubaylara asgari ücret kapsamında bir ücret verilir. Bilidiği üzere asgari ücret 8.500 TL.. 1 Ocak 2023'te yüzde 55 artırılarak bu ek altı ayda ödenen toplam tutar 51.000 TL'ye yükseldi. Ayrıca, Temmuz ayındaki asgari ücret zammı sonrasında sivil ve astsubaylar için miktar artacak. Ayrıca Hatay, Kilis ve Gaziantep'nin yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Hakkali ile Van gibi devlet hudut kuvvetlerinde çalışanlara ek ödeme ve gümrük ödeneği verilmektedir.- Onbaşı veya astsubay olarak 12 aylık askerlik hizmetinin faydaları şunlardır: - 6 ay boyunca toplam 51.000 TL ve üzeri ödeme, - İhtiyaç sahibi askerlerin ailelerine yardım yapılması, - Askeri öğrenci alımında ekstra puan, - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda öncelik tahsisi, - Kamu ve belediye yönetimleri tarafından işletilen toplu deniz ve şehir içi ulaşım hizmetlerinden hizmet saatlerinde ücretsiz yararlanma, - Hizmet saatleri içerisinde müze ve ören yerlerinin ücretsiz kullanımı, - Askerliğin ikinci yarıyılı için devlet askerlik borcuna göre ikramiye..