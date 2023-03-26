Yaşını doldurmuş olan tüm erkekler altı aylık askerlik hizmetine tabidir. Ancak 12 aylık askerlik hizmetini tamamlamak isterseniz, size ikinci bir 6 aylık dönem için ödeme yapılır. Sınır güçlerinde görev yapanlara da ek ödeme yapılıyor. Peki askerliğinizi 12 ay uzatırsanız maaşınız ne kadar olacak. İşte tüm detaylar haberimizde... 2019'da kabul edilen, lisans, önlisans, lise diploması fark etmeksizin tüm erkekler için altı ay askerlik yapmalarını sabitleyen kurala göre, altı ay daha askerlik yapmaları imkanı verilecek. Bunu kabul eden ve mümkünse 12 ay hizmet etmiş askerler, sonraki 6 ayda maaşlarını alacaklar. 2023 yılında yapılan asgari ücret artışının ardından sivil ve astsubay maaşlarına da zam yapıldı.
GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:17
Asker adayları dikkat! 'O' teklifi kabul edene 50 binden fazla ek gelir!
Zorunlu askerlik kapsamında askere alınan askerlere altı ay daha askerlik yapma fırsatı verilir. Bunu kabul eden ve mümkünse 12 ay görev yapmış askerler, sonraki 6 ayda maaşlarını alacak. Peki bu 6 aylık ekstra ücretlerin toplamı ne kadar?
GÜNDEM
26 Mart 2023 - 12:17