Asker eğlencesi trafiği birbirine kattı

Esenyurt’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Esenyurt Meydan alt geçit mevkiinde asker eğlencesi için yola çıkan bir konvoy, yürekleri ağza getirdi. Esenyurt meydan alt geçidini trafiğe kapatan ve asker konvoyu düzenleyen gençler asker adayını havaya atarak trafiğin dakikalarca durmasına sebep oldular.
Konvoy içerisinde bulunan bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak yürekleri ağza getirirken yaşanan o anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.
Konvoy içerisinde bulunan bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak yürekleri ağza getirirken yaşanan o anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.