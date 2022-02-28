YAŞAM
28 Şubat 2022 - 10:43

Asker eğlencesi trafiği birbirine kattı

Esenyurt'ta bir grup, asker konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Cadde üzerinde drift atarak yürekleri ağza getiren gençler meşaleler yakarak eğlencelerine devam etti. Trafiğin altını üstüne getiren gençlere diğer sürücüler tepki gösterdi.

YAŞAM
28 Şubat 2022 - 10:43
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Asker eğlencesi trafiği birbirine kattı
Esenyurt’ta gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre gece saatlerinde  Esenyurt Meydan alt geçit mevkiinde asker eğlencesi için yola çıkan bir konvoy, yürekleri ağza getirdi. Esenyurt meydan alt geçidini trafiğe kapatan ve asker konvoyu düzenleyen gençler asker adayını havaya atarak trafiğin dakikalarca durmasına sebep oldular. 




Konvoy içerisinde bulunan bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak yürekleri ağza getirirken yaşanan o anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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