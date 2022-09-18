Karabük'te gece saatlerinde asker uğurlama merasimi yapmak isteyen gençler trafikte konvoy oluşturdu.
Beşbinevler Mahallesinden Karabük istikametine hareket halinde olan konvoydaki araçların camlarından sarkan gençlerin tehlikeli yolculukları mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Hem kendilerini aynı anda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan gençlerin yolculukları yürekleri ağza getirdi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:44
Asker uğurlama konvoyunda araçların camlarından sarktılar...Tehlikeli yolculuk kamerada
Karabük'te asker konvoyu sırasında araç camlarından sarkarak yolculuk yapan gençler yürekleri ağza getirdi.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:44
Karabük'te gece saatlerinde asker uğurlama merasimi yapmak isteyen gençler trafikte konvoy oluşturdu.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir