Asker uğurlama konvoyunda araçların camlarından sarktılar...Tehlikeli yolculuk kamerada

Karabük'te gece saatlerinde asker uğurlama merasimi yapmak isteyen gençler trafikte konvoy oluşturdu.

Beşbinevler Mahallesinden Karabük istikametine hareket halinde olan konvoydaki araçların camlarından sarkan gençlerin tehlikeli yolculukları mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi. Hem kendilerini aynı anda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan gençlerin yolculukları yürekleri ağza getirdi.