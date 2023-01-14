Askere gidecek binlerce gence müjde! Askerlik hizmeti yaparken maaş alabilirsiniz! Tamı tamamına 51.000 TL ödeme yapılacak... İşte şartlar ve detaylar







6 AY GÖREV TAZMİNATINA 51 BİN LİRA







BAŞKA HANGİ HAKLAR SAĞLANIR?

2019 yılının Haziran ayından itibaren zorunlu askerlik süresi erbaşlar ve erler için 6 aya, yedek askerler ve yedek Astsubaylar için 12 aya indirildi. Bu program kapsamında altı aylık zorunlu askerlik hizmetini 1 yıla uzatanlara hem para kazanma hem de askerlikte kariyer yapma fırsatı da sunuluyor. Astsubay, askerlik hizmetini terhis tarihinden itibaren altı ay daha uzatırsa, uzatma süresi boyunca kendisine en az asgari ücret ödenir.Asgari ücreti yükseltmek maaş için çok önemli. 31 Aralık'a kadar ödenen net tutar 5.500 lira oldu. 1 Ocak itibarıyla bu tutar yüzde 55 artarak 8 bin 500 lira oldu. Bu meblağ askerliğini uzatan er ve astsubaylara da ödenir. Çavuş bunun üzerine birde ödül alır. Yani askerliğini uzatan kişi altı ayda en az 51 bin lira alacak. Ayrıca sigorta primleri de yılın ikinci yarısında devlet tarafından karşılanacak. Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Şırnak gibi sınırlarda görevli olanlara aynı zamanda ilave ödemeler ve görev tazminatı da sağlanıyor.Askerlik hizmetini ifa edenlere tanınan diğer haklar şunlardır: İhtiyacı olan asker ailelerine yardım etmek. Askeri öğrenci kabulü için artı puan. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutların tahsisine öncelik verilmesi. Hizmet süresi boyunca halk ve belediye tarafından işletilen şehir içi ve denizde kullanılan toplu taşımalardan ücretsi olarak faydalanma. Hizmet süresince müze ve anıt gibi mekanların ücretsiz kullanımı. Altı ay boyunca askerlik yapanlar için primlerin devletin karşılaması.