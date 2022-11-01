YAŞAM
01 Kasım 2022 - 02:31

Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı? Askeri birliğe katılma ve teslim olma saatleri

Askerlik tüm Türk erkeklerin yapmakla zorunlu tutulduğu bir milli görevdir. T.C Milli Savunma Bakanlığı her yıl ordudaki ihtiyacı doğrultusunda asker alımı yapmaktadır. Askerliğe dair birçok detay ise merak edilmektedir. Bunlardan biri de birliğe teslim olmaktır. Peki, askeri birliğe katılma nedir, ne zaman birliğe teslim olunmalı? İşte detaylar...

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 02:31
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Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı? Askeri birliğe katılma ve teslim olma saatleri


Kişinin askerliğini yapacağı yer belli olduğu zaman e-Devlet sisteminden ya da sülüs üstünde birliğine hangi tarih ve saatte teslim olması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Teslim olunması gereken tarihle ilgili ise değişiklik yapılması mümkün değildir. Ancak belirtilen saat dışında teslim olunduğunda bir sorun yaşanmamaktır. Buna rağmen kişilerin en son saat 17:00'da teslim olması en sağlıklısıdır.

BİRLİĞE GEÇ TESLİM OLUNDUĞUNDA NE OLUYOR?

Kişi sülüste belirtilmiş olan tarih sonrasında teslim olursa hakkında tutanak tutulur ve ceza uygulaması yapılabilir. Askerliğin süresi de teslim olunan tarihe göre hesaplanmaktadır. Yani geç teslim olan kişi terhisini geç alır. Bundan dolayı sülüs süresinde teslim olunması askerlik süresinin bitiminde büyük önem taşır.

BİRLİĞE TESLİM OLUNCA NE OLUYOR?



Birliğe teslim olurken yapılan işlemler birkaç saat sürmektedir. Nizami sıraya uygun olarak askerlerin kaydı yapılarak üstleri aranır. Ardından yasaklı madde olup olmadığı kontrol edilmek için x-ray cihazından geçirilirler. Sonrasında askerlikte başlarına gelebilecek durumlara karşı bir ücret karşılığı Mehmetçik Yaşam Sigortaları başlatılır. Bundan sonra da bulaşıcı hastalıklara karşı üç tane aşı yapılır. Tüm bu işlemlerin ardından askeri malzemeleri verilerek, bölüğe gönderilirler ve bölükleri künye defterlerine kaydedilir. Bu işlemin ardından koğuşları ile yatak yerleri belirlenir ve tüm işlemler tamamlanır.

 askeri birliğe teslim olma

ASKERİYEYE HAFTA SONUNDA TESLİM OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Askerliğe teslim olunacağı tarih teslim belgesinde belirtilmektedir. Söz konusu tarih sevk tahine yol izni eklenmesiyle belirlenir. Genellikle yol izni 1-3 gün arasında değişir. Yol izninin eklenmesiyle birliğe teslim olunması gereken son gün belirtilir. Bu gün hafta sonuna denk gelse de yine o güne uymak gerekiyor. Yani, askerlikte hafta sonunda da birliğe teslim olabilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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