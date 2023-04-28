Askeri harcamalarda dünya rekoru













Hızla tırmanan küresel gerginlikle barut fıçısına dönen dünya, askeri harcamalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Stockholm merkezli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre askeri harcamalar 2022 yılında dünya rekoru kırdı.Rapora göre, 2022'de küresel askeri harcamalar yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 240 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bunda en büyük rolü oynayan ise şüphesiz Ukrayna savaşı oldu. Askeri bütçesini bir yılda 7 katına çıkaran Ukrayna'nın harcamaları 44 milyar doları aşarak tarihinin rekorunu kırdı.Rusya'nın askeri harcamaları, 2021 yılına kıyasla yüzde 9,2 artarak 86,4 milyar dolara yükselmiş durumda. Kiev yönetimine silah yardımını sürdüren Avrupa'da 345 milyar dolarlık askeri harcama ile ilk kez soğuk savaş dönemini geride bıraktı.Listenin başında ise yine ABD var. 2022'yi yüksek enflasyon baskısı altında geçiren ABD yönetimi, 877 milyar dolarla en fazla askeri harcama yaptı. 292 milyar dolarlık harcamayla Çin ikinci sırada yer aldı. Rusya ise listeye üçüncü sıradan girdi. Dünyadaki askeri harcamaların yüzde 56'sını bu üç ülke yapıyor.