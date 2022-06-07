Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri ücret konusundaki ile açıklaması

Zamların ardı arkası kesilmezken günler yaklaştı herkesin gözü Temmuz ayında askeri ücrete de zam olucak mı? sorusunun yanıtına yöneldi. Vatandaşların merakla beklediği Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ek ödeme üzerine, askeri ücrete zam sinyalini Cumhurbaşkanımız Erdoğan yaptığı açıklamada yeşil ışık yaktı.6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.ASGARİ ÜCRET 6.989,1SGK PRİMİ %14 978,47İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72