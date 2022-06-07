EKONOMİ
07 Haziran 2022 - 18:31
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 22:27

Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri ücret konusundaki ile açıklaması

Asgari ücretli çalışan vatandaşların merakla beklediği konu gündeme geldi. Erdoğan açıklama yaptı. Askeri ücrete zam yapılacak mı? Temmuz ayında askeri ücret zam mı gerçekleşecek mi? İşte detaylar...

EKONOMİ
07 Haziran 2022 - 18:31
Güncelleme: 07 Haziran 2022 - 22:27
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Asgari ücrete zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri ücret konusundaki ile açıklaması
Zamların ardı arkası kesilmezken günler yaklaştı herkesin gözü Temmuz ayında askeri ücrete de zam olucak mı? sorusunun yanıtına yöneldi. Vatandaşların merakla beklediği Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ek ödeme üzerine, askeri ücrete zam sinyalini Cumhurbaşkanımız Erdoğan yaptığı açıklamada yeşil ışık yaktı.
Erdoğan'dan askeri ücret zammı  ile ilgili yeşil ışık!
6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerinde bulundu.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.
Erdoğan askeri ücret zam konusundaki açıklaması
Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, yeni asgari ücret zammı hesap tablosu 6 aylık enflasyon beklentisine aşağıdaki gibidir:
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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