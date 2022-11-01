Sevk başlama ve bitiş tarihi, askerliğe başvuran veya askerlik çağına gelen gençler adına düzenlenen belgelerde yer almaktadır. Sevkin başlama ve bitme tarihi askere gidecek kişiler için oldukça önemlidir. Sevk tarihi askere gidecek olan kişinin acemi birliğine teslim olması gereken son günü belirtir. Sevk tarihinin yerine muhtemel sevk tarihi yazdığında, askere gidecek olan kişinin kesin tarihinin belirlenmediği fakat askerin hazır olması gerektiği anlamındadır. Muhtemel sevk tarihi yazdığında sevk belgesini alan kişinin askerlik belgesini kontrol etmesi gerekiyor.
Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:57
Askerlik sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir, ne anlama gelir? Sevk bitiş tarihi askerliğe teslim olma tarihi midir? Askerlikte sevk başlangıç ve bitiş tarihi
Askerlik bütün Türk erkeklerin yapmakla zorunlu olduğu bir görevdir. Askere gitmeye hazırlanan binlerce genç tarafından askerlikle ilgili detaylar merak edilmektedir. Bunlardan biri de sevk tarihleridir. Peki, askerlikte sevk tarihi nedir? Sevk başlangıç ve bitiş tarihi ne oluyor? Detaylar haberimizde...
Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:57
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