Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:57

Askerlik sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir, ne anlama gelir? Sevk bitiş tarihi askerliğe teslim olma tarihi midir? Askerlikte sevk başlangıç ve bitiş tarihi

Askerlik bütün Türk erkeklerin yapmakla zorunlu olduğu bir görevdir. Askere gitmeye hazırlanan binlerce genç tarafından askerlikle ilgili detaylar merak edilmektedir. Bunlardan biri de sevk tarihleridir. Peki, askerlikte sevk tarihi nedir? Sevk başlangıç ve bitiş tarihi ne oluyor? Detaylar haberimizde...

Nedir?
01 Kasım 2022 - 01:57
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Askerlik sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir, ne anlama gelir? Sevk bitiş tarihi askerliğe teslim olma tarihi midir? Askerlikte sevk başlangıç ve bitiş tarihi
Sevk başlama ve bitiş tarihi, askerliğe başvuran veya askerlik çağına gelen gençler adına düzenlenen belgelerde yer almaktadır. Sevkin başlama ve bitme tarihi askere gidecek kişiler için oldukça önemlidir.

Sevk tarihi askere gidecek olan kişinin acemi birliğine teslim olması gereken son günü belirtir. Sevk tarihinin yerine muhtemel sevk tarihi yazdığında, askere gidecek olan kişinin kesin tarihinin belirlenmediği fakat askerin hazır olması gerektiği anlamındadır. Muhtemel sevk tarihi yazdığında sevk belgesini alan kişinin askerlik belgesini kontrol etmesi gerekiyor.

MUHTEMEL SEVK BELGESİ HANGİ DURUMLARDA GELİYOR?

- Belge eksikliği,

- Tecil yeni kaldırıldığı,

- Celp dönemi kaçırıldığı,

- Erken dönem askerliği gibi durumlarda muhtemel sevk belgesi gelir.

Böyle durumlarda kişinin askere gitme ihtimali yüzde 50'dir.

 askerlikte sevk tarihi

BİRLİĞİ NE ZAMAN TESLİM OLUNMALI?

Kişinin sevk tarihi kesin olarak belirtildiyse o tarihte teslim olmak şarttır. Belirtilen tarihte teslim olmayanların hakkında tutanak tutulur ve geç kaldığı gün kadar geç terhis edilir. Ayrıca teslim olunmadığında kişi asker kaçağı olarak sayılır.

BİRLİĞE TESLİM OLMA TARİHİ SEVK BİTİŞ TARİHİ Mİ YOKSA KATILMA TARİHİ MİDİR?

Belgede sevk bitiş tarihiyle katılım tarihi ayrı ayrı belirtildiğinde, katılım tarihi dikkate alınır. Yani kişi katılım tarihine göre birliğe teslim olmalı. Bedelli askerlik yapacak kişiler birliklerine sevk başlangıç tarihinde teslim olmalı. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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