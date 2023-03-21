Askerlikle ilgili bütün işlemler e-Devlet Kapısı'na toplandı!













Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bir açıklamada askerlik ile ilgili iş ve işlemlerin e-devlet üzerinden dijital olarak tek bir yerde tamamlanmasını sağlayan entegre bir hizmet olan “Askerliğim” hizmetini başlattıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "'Askerliğim' entegre hizmeti e-Devlet Kapısı olan (www.turkiye.gov.tr) adresinden hizmete sunularak yürütülmektedir. Asker adaylarının e-Devlet sisteminde bulunan 'Askerliğim' sekmesi üzerinden giriş yapıldığında karşılarına çıkan ilgili bölüme otomatik bir biçimde yönlendirilecek. Bu çerçevede, askerlik çağına gelen, yoklamaları, celp ve sevk durumları, muvazzaflık ve aynı zamanda da yedeklik dönemleri ile ilgili tüm bilgileri içeriğine alan işlemler ile birlikte kolaylık sağlanmaktadır. Söz konusu hizmetle beraber askerlik çağına gelen gençlerden terhis belgeleri alan vatandaşlara kadar bütün süreç dijital ortamda tek noktadan yapılacaktır." şeklinde ifadeler kullanıldı.