ASKİ duyurdu: 15 Nisan 2023 Ankara su kesintisi olan ilçeler! O bölgeler 5 saat boyunca susuz kalacak

ASKİ tarafından yapılan duyuru üzerine Ankara'da su kesintisi olacak bölgelerin haberi verildi. ASKİ, su kesintilerinin başlayacağı ve son bulacağı saat bilgileri veridi. 15 Nisan 2023 Cumartesi Ankara'nın 2 ilçesinde de Planlı ve Ariza devam eden su kesintilerinin bilgileri verildi.
15 NİSAN 2023 ANKARA SU KESİNTİSİ
BEYPAZARIArıza Tarihi: 13.04.2023 14:30:00
Tamir Tarihi: 13.04.2023 17:00:00 Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURAN KAMBERLİ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI