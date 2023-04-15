GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 15:51

ASKİ duyurdu: 15 Nisan 2023 Ankara su kesintisi olan ilçeler! O bölgeler 5 saat boyunca susuz kalacak

Kuraklık, altyapı sorunları sıklıkla görülürken Ankara'da başta olmak üzere birçok illerde bakım çalışmalarından ötürü su kesintileri gerçekleşiyor. ASKİ tarafından yapılan duyurular üzerine 15 Nisan 2023 Cumartesi su kesintilerinin olacağı bölgeler belli oldu. İşte, Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler...

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 15:51
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ASKİ duyurdu: 15 Nisan 2023 Ankara su kesintisi olan ilçeler! O bölgeler 5 saat boyunca susuz kalacak


ASKİ tarafından yapılan duyuru üzerine Ankara'da su kesintisi olacak bölgelerin haberi verildi. ASKİ, su kesintilerinin başlayacağı ve son bulacağı saat bilgileri veridi. 15 Nisan 2023 Cumartesi Ankara'nın 2 ilçesinde de Planlı ve Ariza devam eden su kesintilerinin bilgileri verildi.

15 NİSAN 2023 ANKARA SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 13.04.2023 14:30:00



Tamir Tarihi: 13.04.2023 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURAN KAMBERLİ

CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE

SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMI

15 Nisan 2023 ankara su kesintisi

MAMAK

Arıza Tarihi: 15.04.2023 06:00:00

Tamir Tarihi: 15.04.2023 17:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi --Su İnşaat Daire Başkanlığı uhdesinde

bulunan Mamak -Elmadağ ilçeleri arası iletim hattı imalatı çalışması

kapsamında, bağlantı çalışması yapılacağından 15.04.2023 tarih 06:00

ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Kıbrıs köyü, Kutludüğün ve

Ortaköy mahalleleri

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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