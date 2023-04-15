ASKİ duyurdu: 15 Nisan 2023 Ankara su kesintisi olan ilçeler! O bölgeler 5 saat boyunca susuz kalacak







15 NİSAN 2023 ANKARA SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI







MAMAK

ASKİ tarafından yapılan duyuru üzerine Ankara'da su kesintisi olacak bölgelerin haberi verildi. ASKİ, su kesintilerinin başlayacağı ve son bulacağı saat bilgileri veridi. 15 Nisan 2023 Cumartesi Ankara'nın 2 ilçesinde de Planlı ve Ariza devam eden su kesintilerinin bilgileri verildi.Arıza Tarihi: 13.04.2023 14:30:00Tamir Tarihi: 13.04.2023 17:00:00 Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURAN KAMBERLİ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMIArıza Tarihi: 15.04.2023 06:00:00 Tamir Tarihi: 15.04.2023 17:00:00 Detay: Planlı Su Kesintisi --Su İnşaat Daire Başkanlığı uhdesinde bulunan Mamak -Elmadağ ilçeleri arası iletim hattı imalatı çalışması kapsamında, bağlantı çalışması yapılacağından 15.04.2023 tarih 06:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Etkilenen Yerler: Eski Bayındır, Yeni Bayındır, Kıbrıs köyü, Kutludüğün ve Ortaköy mahalleleri