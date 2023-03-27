Aşkımızı özgürce yaşayacağız diyerek Kısmetse Olur'dan diskalifiye olmuşlardı! Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir'den hayranlarını üzen karar! Sosyal medyada duyurdular







Çifti çevreleyen söylentiler ve tartışmalar











Aybüke Çangal'ın kısa geçmişi

Kısmetse Olur, son günlerde en çok konuşulan çiftlerinden birinin diskalifiye edilmesiyle gündemde. Yarışmanın başından beri birlikte olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir, programın yapımcıları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan diskalifiye edildi. Sunucu Öykü Serter daha sonra çiftin Ekim ayında çekimlere gelmediğini ve bunun yarışma kurallarına aykırı olduğunu açıkladı. Aybüke Çangal sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çiftin ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını doğruladı. Kararları için kişisel nedenler gösterdi, ancak ayrıntıya girmedi. Tolga Kandemir daha sonra medyaya konuşarak, Çangal ile birlikte yarışmadan bilerek ayrıldıklarını çünkü yarışma dışında daha iyi olacaklarını düşündüklerini söyledi.Geçtiğimiz haftalarda Aybüke Çangal'ın program dışında bir sevgilisi olduğuna dair söylentiler çıktı. "Uzun Makarna" takma adını kullanan sosyal medya fenomeni Özgür Balakar, bir canlı yayın sırasında Çangal'ın koluna çakal dövmesi yaptırdığı zamandan beri bir ilişkisi olduğunu iddia etti. Balakar ayrıca programın tamamen kurmaca olduğunu iddia etti. Aybüke Çangal söylentilere TikTok üzerinden yanıt vererek bunların gerçek dışı olduğunu ve bunları yaymaya devam eden herkes hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi. Yalanlamasına rağmen, söylentiler sosyal medyada dolaşmaya devam etti.Aybüke Çangal 21 yaşında bir Türk sosyal medya fenomeni ve Kısmetse Olur yarışmacısı Üniversitede beden eğitimi okudu ve TikTok'ta 1 milyondan fazla takipçisi var. Şarkıcı Çakal'a olan hayranlığıyla tanınıyor. Hatta Çangal, şarkıcının adını boynuna dövme olarak yaptırmış. İnternette büyük bir takipçi kitlesi edinmiş olsa da, Aybüke'nin Kısmetse Olur'a çıkması tartışmalara yol açtı. Özel hayatıyla ilgili söylentilerin yanı sıra, programdaki diğer yarışmacılar tarafından zorbalık ve tacizle suçlandı. Ancak Aybüke bu iddiaları reddetti.