MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 18:50

Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sabah saatlerinde Gündoğan mevkiilerinde sulara gömüldü!

Yaşadığı aşklarla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı bu sabah duyduğu haberle şok oldu. Hakan Sabancı'nın teknesi battı. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
11 Temmuz 2022 - 18:50
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Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sabah saatlerinde Gündoğan mevkiilerinde sulara gömüldü!


Sabancılar'ın en genç ismi ve ilişkileriyle sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi bu sabah Gündoğan Kızılburun mevkiilerinde battı. Hakan Sabancı'nın yaşadığı olayla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hakan Sabancı'nın teknesi battı

Hakan Sabancı magazin gündeminde sık sık sevgilileriyle adından söz ettiriyor. Son olarak Aygün Aydın ile yaşadığı ilişkiyle günlerce anılan Hakan Sabancı'nın bir süre adı Dilara Aksüyek ile anılmıştı.



Hakan Sabancı'nın Teknesi Battı

 Mısırlı milyarder sevgilisiyle ayrılan Şeyma Subaşı ile de adı anılan Hakan Sabancı, son olarak teknesinde sarışın bir güzelle kameralara takılmıştı. Teknesinin battığı anlarda teknede bulunmayan Hakan Sabancı'nın, Allien isimli teknesi battı. Olaya sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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