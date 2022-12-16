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16 Aralık 2022 - 16:56

Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak

Galatasaray'da hem performansıyla hem de yabancı kuralı nedeniyle gözden düşen Patrick van Aanholt için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SPOR
16 Aralık 2022 - 16:56
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Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak


Yaz transfer sezonunda İcardi, Mata, Mertens, Oliviera, Torreira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan'da Okan Buruk yabancı kuralı nedeniyle istediği kadro düzeniyle bir türlü sahaya çıkmamıştı.

Bu nedenle takımdaki yabancılar konusunda rapor veren Okan Buruk özellikle Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un üstünü çizdi.



Bu sezon özellikle görev bulduğu maçlarda oynadığı maçlarda hayal kırıklığı yaratan Patrick van Aanholt için bardağı taşıran son damla kulübe alacaklarını tahsil etmesi için ihtar çekmesi oldu.

Patrick van Aanholt' galatasaray transfer

Olympiakos ilgileniyor!

Patrick van Aanholt ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken oyuncuya talip çıktı. Hollandalı sol bek ile Olympiakos'un ilgilendiği ve iki tarafın anlaşması halinde Galatasaray'ın da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

Sezonun başında maçlara ilk 11 başlayan Patrick van Aanholt daha sonra sonra formayı Kazımcan ve Emre'ye kaptırmıştı. Dokuz maçta görev alan tecrübeli sol bek bu sezon iki asiste imza attı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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