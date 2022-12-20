SPOR
20 Aralık 2022 - 12:54

Aslan Branco van den Boomen transferini bitirmek istiyor

Galatasaray, Toulouse forması giyen Hollandalı oyuncu Branco van den Boomen'i Ocak ayında kadrosuna katmak için çalışma başlattı. Teknik ekip bu transferi çok istiyor.

SPOR
20 Aralık 2022 - 12:54
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Aslan Branco van den Boomen transferini bitirmek istiyor


Sezon başlangıcında Mertens, Icardi, Mata, Dubois, Torreira, Midtjsö, Olivieira, Rashica, Yusuf Demir ve Seferovic gibi yıldız isimleri transfer eden Galatasaray, ocak ayında da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Cimbom, sezon başından bu yana beklentilerin altında kaldıklarını düşündükleri ve Hollanda'nın çeşitli takımlarından transfer teklifi alan Midtsjö'yü bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. Bu satış sonrası Toulouse'un kaptanı Van den Boomen'i kadrosuna katarak aradığı orta saha verimini gerçekleştirme niyetinde olan Okan Buruk’ un takımının ocak transfer hamleleri merak ediliyor. Takıma çok sayıda takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, orta sahada gerçekleştireceği operasyonun detayları yavaş yavaş ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk’ un uzun bir süredir takip ettikleri orta saha oyuncusu van den Boomen'i çok beğendiği öğrenildi. Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, yıldız oyuncu geçtiğimiz günlerde gönderdiği haberle, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktığı aktarılmıştı. Yıldız orta sahanın savaşçı kimliği, karakteri, hırsı ve güçlü fiziği Aslan'ın bu transfere yönelik iştahını kabartmış durumda.

Galatasaray orta sahaya takviye yapabilmek adına harekete geçerken mevcut kadrosundaki bazı isimlerle de yollarını ayırması planlanıyor. Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerden memnun olmayan Okan Buruk'un Hollandalı Boomen'i kadrosunda görebilmek adına takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.



EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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