Aslan'dan UEFA Avrupa Ligi'ne veda

Barcelona Galatasaray arasındaki karşılaşma 20:45 de hakem düdüğü ile başladı.Maçın 6. dakikasında van Aanholt'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis'in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.10. dakikada De Jong'un ceza sahasına elde ettiği top ile yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.İlk gol karşılaşmanın 28. Dakikasında gelirken Marcao'nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. Galatasaray evinde öne geçmiş oldu. Beraberlik golü ise Barcelona tarafından maçın 37. Dakikasında geldi. Pedri Marcao ve Berkan'ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı beraberlik ile son buldu.
Maçın 2. Yarısında 49. dakikada Busquets'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena'dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena'dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. Barcelona Galatasaray’ın kendi evinde 1-2 öne geçti.Maçın 60. dakikasında van Aanholt'un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.90+3. dakikada Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay'ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti
Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel (Halil Dervişoğlu dk. 74), Alexandru Cicaldau (Olimpiu Morutan dk. 74), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Mustafa Muhammed dk. 63)
Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest (Ronald Araujo dk. 56), Eric Garcia, Gerard Pique (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba, Frankie De jong (Gavi dk. 68), Sergio Busquets, Pedri, Adama Traore (Ousmane Dembele dk. 46), Ferran Torres, Pierre Aubameyang (Memphis Depay dk. 81 ?)
Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong
Teknik Direktör: Xavi Hernandez
Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)
Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)
Maçın 2. Yarısında 49. dakikada Busquets'in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Pena'dan döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena yine başarılı oldu. Kaleci Pena'dan seken meşin yuvarlağı altıpas içi sağ tarafından De Jong, kafayla kale ağzına indirdi. Burada Aubameyang'in müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. Barcelona Galatasaray’ın kendi evinde 1-2 öne geçti.Maçın 60. dakikasında van Aanholt'un ceza alanı dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut kalenin hemen üzerinden dışarı çıktı.90+3. dakikada Jordi Alba'nın sol kanattan ceza sahasına girip ortaya çevirdiği topa Depay'ın gelişine vuruşu kalenin solundan auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti
Galatasaray: Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 85 ?), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel (Halil Dervişoğlu dk. 74), Alexandru Cicaldau (Olimpiu Morutan dk. 74), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Mustafa Muhammed dk. 63)
Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Sergino Dest (Ronald Araujo dk. 56), Eric Garcia, Gerard Pique (Clement Lenglet dk. 82 ?), Jordi Alba, Frankie De jong (Gavi dk. 68), Sergio Busquets, Pedri, Adama Traore (Ousmane Dembele dk. 46), Ferran Torres, Pierre Aubameyang (Memphis Depay dk. 81 ?)
Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Martin Braithwaite, Luuk de Jong
Teknik Direktör: Xavi Hernandez
Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37), Pierre Aubameyang (dk. 49) (Barcelona)
Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia, Gavi, Jordi Alba (Barcelona), Marcao, Patrick van Aanholt, Ömer Bayram (Galatasaray)