Aslan zor da olsa turladı













Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Keçiörengücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Gomis'in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray son 16 turuna yükselirken konuk ekip Keçiörengücü kupaya 5. turda veda etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol 82. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasının sol tarafından içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Gomis, tek vuruşla topu ağlara yolladı ve mücadelenin skorunu belirledi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk edecek. 25 Aralık Cuma günü saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları bu maçla birlikte sona erdi. Son 16 turundaki eşleşmeleri belirlemek için kura çekimi yapılacak.