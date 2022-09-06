Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1













İkici yarıda kırmızı kart, penaltı, kaçırılan goller..

Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Çok zorlu geçen mücadelede ev sahibi maçı 2-1 bitirdi.Başlama düdüğü çalar çalmaz karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, rakibinin kalesinde avantajlı konumda olmasına rağmen gol bulmakta zorlandı. Gaziantep, 27. dakikada Sagar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken sarı-kırmızılı takım 36. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı.Galatasaray'da ilk yarının son dakikasında ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gören Galatasaray'da Abdulkerim Bardakchi oyun dışına çıkmak zorunda kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uluru'nun kırmızı kart kararı büyük tartışma yarattı.Tecrübeli stoper, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken ikinci yarıya 10 kişiyle devam eden Galatasaray, rakibinin kalesine baskı yapmaya devam etti ve birçok pozisyon kazandı. 76. dakikada aldığı penaltı sonrası Galatasaray adına topu alan Gomis, kaleci Günay'ı geçemedi ve Galatasaray'ın öne geçme hayali bir na suya düştü.Son dakikalara girildiğinde sarı-kırmızılılar, kırmızı-siyahlılar'ı Kitsiou'nun ceza sahasında meydana gelen karambolde topu kendi ağlarına göndermesiyle 2-1 geçti. Galatasaray, kendi sahasında aldığı bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltirken Gaziantep'e ilk mağlubiyetini yaşattı.