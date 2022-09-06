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06 Eylül 2022 - 00:40

Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk olarak ağırladı. Sahaya net bir galibiyetle çıkan Sarı-Kırmızılılar zorlu bir maçı 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, tansiyonu çok yüksek olan maçı 10 kişiyle tamamladı.

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06 Eylül 2022 - 00:40
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Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1


Süper Lig'de Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Çok zorlu geçen mücadelede ev sahibi maçı 2-1 bitirdi.

galatasaray gaziantep maç sonucu



Başlama düdüğü çalar çalmaz karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, rakibinin kalesinde avantajlı konumda olmasına rağmen gol bulmakta zorlandı. Gaziantep, 27. dakikada Sagar'ın attığı golle 1-0 öne geçerken sarı-kırmızılı takım 36. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle ilk yarıyı 1-1 tamamladı.

galatasaray gaziantep maç sonucu

İkici yarıda kırmızı kart, penaltı, kaçırılan goller..

Galatasaray'da ilk yarının son dakikasında ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gören Galatasaray'da Abdulkerim Bardakchi oyun dışına çıkmak zorunda kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uluru'nun kırmızı kart kararı büyük tartışma yarattı.

galatasaray gaziantep maç sonucu

Tecrübeli stoper, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken ikinci yarıya 10 kişiyle devam eden Galatasaray, rakibinin kalesine baskı yapmaya devam etti ve birçok pozisyon kazandı. 76. dakikada aldığı penaltı sonrası Galatasaray adına topu alan Gomis, kaleci Günay'ı geçemedi ve Galatasaray'ın öne geçme hayali bir na suya düştü.

galatasaray gaziantep maç sonucu

Son dakikalara girildiğinde sarı-kırmızılılar, kırmızı-siyahlılar'ı Kitsiou'nun ceza sahasında meydana gelen karambolde topu kendi ağlarına göndermesiyle 2-1 geçti. Galatasaray, kendi sahasında aldığı bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltirken Gaziantep'e ilk mağlubiyetini yaşattı.

galatasaray gaziantep maç sonucu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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