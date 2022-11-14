Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:39

Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Dizi ve film sektöründe kamera karşısına geçen Aslı Bayram hakkında araştırmalar devam ediyor. Güzelliği ile birlikte yetenekli oluşuyla da göze çarpan güzel oyuncunun kim olduğu, nereli olduğu sorularının yanıtı aranıyor. İşte Aslı Bayram hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 00:39
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Aslı Bayram kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Bayram biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Birçok dizi ve filmde yer alan Aslı Bayram Almanya doğumludur. Güzel oyuncunun kim olduğu merak edilirken yaşantısı hakkındaki detaylar da araştırılmaya devam ediyor. İşte Aslı Bayram hakkında merak edilen tüm detaylar…

ASLI BAYRAM KİMDİR?

1 Nisan 1981'de Almanya'da dünyaya gelen Aslı Bayram, Türk asıllıdır. Güzel oyuncu Alman televizyonlarında birçok farklı sinema filminde rol almıştır.Hem lise hem de üniversite eğitimini aynı şehirde tamamlayan Aslı Bayram, Amerika'da oyunculuk sektörüne yön veren isimlerden eğitim aldı.

Aslı Bayram Kimdir

Oyunculuk sektöründe yer alan Aslı Bayram, güzelliği ile de göze çarpmaktadır. 2005 tarihinde Miss Almanya yarışmasına katılan Bayram, yarışmayı kazanmıştır. Almanya güzeli unvanına sahip olan bayram, Alman ve Avusturya dizileriyle birlikte birçok filmden de teklif almıştır

2007 yılında Lüksemburg Şehir Tiyatrosu'nda tek kişilik sahne oyununda yer alan yetenekli oyuncu tiyatro konusundaki başarısıyla kendine hayran bıraktı. Avrupa'da birçok ünlü ismin dikkatini çeken Aslı Bayram büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Çek Cumhuriyeti'nden de teklif alan Aslı Bayram teklife olumlu yanıt verdi.

Türkiye'de ise 2011 yılında ekrana gelen Sırat dizisinde yer aldı. Dizide başarılı bir performans sergileyen Aslı Bayram başarısıyla çok konuşuluyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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