MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 22:36

Aslı Enver apar topar evlenmişti, nedeni belli oldu! Projeler rafa kalktı, kariyerinde dönüm noktası

Aslı Enver iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuştu. Ani evliliğin nedeni ortaya çıktı. Aslı Enver'in projeleri ise rafa kalktı. İşte ayrıntılar...

MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 22:36
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Aslı Enver apar topar evlenmişti, nedeni belli oldu! Projeler rafa kalktı, kariyerinde dönüm noktası


Başarılı oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz günlerde aniden nikah pozlarını paylaşarak herkesi şok etmişti. İş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver’in hakkında yeni bir gelişme öğrenildi.

Aslı Enver, hem marka hem de yetenek yüzü olduğu Disney Plus için çekilen “ Arayış “ projesinde yer almıştı. Bunun ardından FOX TV’de yayınlanacak “ Benim Adım Farah “ dizisinde rol almak için hazırlıklara başlamıştı. Fakat Berkin Gökbudak ile evlenen oyuncunun bir bebek beklediği öğrenildi.



Ünlü oyuncunun hamile olduğunun öğrenilmesiyle tüm kariyer planı bir anda değişti. Yer aldığı projeleri rafa kaldırmak zorunda kalan oyuncu, hamileliğinin arkasından Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.

aslı enver

Aslı Enver’in hayatındaki bu gelişmeler üzerine okuma provası da yapılan O3 Medya’nın The Cleaning Lady uyarlaması için nasıl bir değişiklik yapılacağı merak konusu oldu. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Aslı Enver’e hamileliğinin ilk aylarında olduğu için karnı belli olana kadar projeye devam etmesi yönünde teklif yapıldığı ancak ünlü oyuncunun hamileliğini riske atmak istemediği için teklifi kabul etmediği ifade edildi.

38 yaşındaki oyuncu, yoğun geçen dizi temposuna bebeğini de dahil etmek istemiyor. Bu nedenle projeden ayrılacağı kesinleşti. Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin çekimleri için yeni kadın başrol arandığı öğrenildi.

Aslı Enver, 5 aydır birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz hafta dünyaevine girdi. Basına kapalı ve aile içerisinde yapılan sade bir törenle evlenen çiftin ilerleyen aylarda bebeği olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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