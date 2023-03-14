Aslı Enver'den flaş bebek kararı! Apar topar o ülkeye gitti: 5 milyon liraya...







ASLI ENVER KENDİ DOĞDUĞU YERDE KIZINI DÜNYAYA GETİRECEK







5 MİLYON TL'YE İMZA ATILDI

Sevilen isim Aslı Enver geçtiğimiz aylarda Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Enver daha sonra hamile olduğunu açıklarken Türkiye'den ayrılarak ve kızının doğumu için Londra'ya gittiği belirtildi. Londra'da doğum yapma kararı alan Enver, mümkün olan en iyi tıbbi bakım almak istediklerini söyledi. Enver'in bir de bebek bekliyor olması heyecanı arttı. Oyuncu geçtiğimiz zamanlarda Murat Boz ile beraber geçerken Aslı Enver'in ismi bu ayrılık sonrasında birçok isimle adı aşk iddialarında yer aldı. Kısa sürede nikah masasında oturan Enver, şimdilerde kızını kucağına almak için geri sayıma başladı.Gelen bilgiler doğrultusunda İngiltere'de doğan Aslı Enver kızının doğumu içinde aynı yeri seçti. Şu anda 6 aylık hamile olan başarılı isim eşiyle beraber ikamet ettiği Londra'da bilinen ve başarılı doktorların yer aldığı hastane arayışları başladı. Çift Türkiye'de ayrılarak ailesinin yanına İngiltere'ye gittiler.Anne olmak için geri sayıma başlayan Enver, hamile kaldığını duyurmasıyla beraber birçok reklam tekliflerini almaya başladı. Enver, hamilelik sürecinde televizyon ekranlarında görünmeyen ve yalnızca tiyatro yaparken şimdilerde ise sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya başladı. Kızını kucağına almasına günler kala güzel oyuncu 5 milyon TL'lik reklam için imza attı.