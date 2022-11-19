MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 13:33

Aslı Enver düğünden sonra ilk kez konuştu! Ne Murat Boz, ne Birkan Sokullu! Bu özelliği onda bulmuş...

Ünlü oyuncu Aslı Enver geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde evlendi. Evliliğine ilişkin ilk kez konuşarak ilişki tüyosu verdi.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 13:33
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Aslı Enver düğünden sonra ilk kez konuştu! Ne Murat Boz, ne Birkan Sokullu! Bu özelliği onda bulmuş...


Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Basına kapalı gerçekleştirilen nikahı Aslı Enver sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Evlilik kararıyla herkesi şaşkına çeviren Aslı Enver, eşi ile ilgili ilk kez konuştu.

Kavak Yelleri dizisiyle hayatımıza giren Aslı Enver, aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyordu. Murat Boz ile yaşadığı ilişki çok konuşuldu ve evlenecekleri düşünülüyordu. Ancak ilişkileri aniden bitti ve iki isim de hayatlarına farklı kişilerle devam etme kararı aldılar.



Aslı enver

Aslı Enver yaklaşık 5 ay önce iş insanı Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi henüz çok kişi tarafından bilinmeden birden nikah haberi geldi. Enver, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli fotoğraflarıyla Berkin Gökbudak ile evlendiğini duyurdu.

Konuşamadığın biriyle olmak gereksiz “

5 gün önce iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, evliliği hakkında konuştu. Sürpriz bir şekilde evlenen çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı. Ünlü isim evlenmeden önce bir derginin kapak kızı olmuş ve röportaj vermişti. Bu röportajda aşk hayatına ilişkin konuşarak “ Konuşamadığın biriyle ilişki yaşamaya çalışmak gereksiz bir çaba. Doğru iletişim olunca huzur geliyor, ardından da aşk “ ifadelerini kullanmıştı.

Aslı enver

Aslı Enver’in bu açıklamaları ilişkine ayna tutuyor. Aradığı aşkı Berkin Gökbudak’ta bulan Aslı Enver son günlerde oldukça mutlu.

Öte yandan Aslı Enver daha önce oyuncu Birkan Sokullu ile evlenmişti. Bu evliliğinde mutluluğu yakalayamayan çift, kısa süre sonra boşanma kararı almıştı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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