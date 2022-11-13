Dizilerinde sevilen yüzü Aslı Enver son dönemlerde sessiz sakin hayatını yaşamasıyla berbaer büyük hamlede bulundu. Enver, instagram hesabından ''Evet'' notuyla nikah masası fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir ilişkileri devam eden Enver ve Berkin Gökbudak dünya evine girdi. Beklentilerin yılbaşında evlilik teklifi edilmes olurken Enver ve Gökbudak çifti hızlı davrandı.
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:39
Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile nikah masasına oturduğunu duyuran Aslı Enver'den şaşırtan hamle geldi. Güzel oyuncu mutlu haberi instagram hesabından paylaşırken Berkin Gökbudak ile nikah fotoğraflarına ünlü isimler beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:39
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