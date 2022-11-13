MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:39

Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile nikah masasına oturduğunu duyuran Aslı Enver'den şaşırtan hamle geldi. Güzel oyuncu mutlu haberi instagram hesabından paylaşırken Berkin Gökbudak ile nikah fotoğraflarına ünlü isimler beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:39
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Aslı Enver evlendi! Enver ve Berkin Gökbudak çifti sessiz sedasız nikah masasına oturdu! Ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı


Dizilerinde sevilen yüzü Aslı Enver son dönemlerde sessiz sakin hayatını yaşamasıyla berbaer büyük hamlede bulundu. Enver, instagram hesabından ''Evet'' notuyla nikah masası fotoğraflarını paylaştı. Bir süredir ilişkileri devam eden Enver ve Berkin Gökbudak dünya evine girdi. Beklentilerin yılbaşında evlilik teklifi edilmes olurken Enver ve Gökbudak çifti hızlı davrandı.

SADE TÖREN İLE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak aile arasında yapılan sade bir tören ile evde nikah masasına oturdu. Uzun zamandır beraber oldukları bilinen çift ilişkilerini nikah ile taçlandırırken bu güzel haberi ise sosyal medya üzerinden duyurdular.



Aslı Enver evlendi

ASLI ENVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Enver, Türk bir anne ve Kıbrıslı bir babanın çocuğu olmaktadır. 12 yaşına kadar Londra'da hayatına devam eden Enver, ailesiyle beraber Türkiye'ye taşınma kararı aldı. Oyunculuk eğitimleri alan Enver birazda anne baskısıyla yöneldiği oyunculukta zirveye adını yazdırdı. İlk televizyon tecrübesi ise 2005 yılında reklam filmi oldu.

Kariyerinin başlangıcında TRT ekranlarında yer alan Hayat Bilgisi'nde yer alırken 2007 ve 2011 yılları arasında ize bir zamanlara adını yazdıran Kavak Yelleri dizisi ile ün kazandı. Oyunculuk hayatına ise Ardından Suskunla, Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, İstanbullu Gelin yapımlarıyla devam etti.

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Aslı Enver ile sürpriz olarak evlenen isim Gökbudak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Galatasaray Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Berkin Gökbudak ise Enver'den önce bir evlilik yapmış ve 8 yaşında çocuğu vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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