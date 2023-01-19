Aslı Enver hayranlarına müjde! Bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı..













"ÇOK ERKEN BİR DÖNEM"

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlendi ve üç yıl sonra boşandı. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Murat Boz'la anılan ve daha sonra da iş adamı Önder Öztarhan'dan kısa süre birlikte olan güzel oyuncu gerçek aşkı yaz başlarında Berkin Gökbudak'ta buldu. Bir kaç aylık ilişkilerini Kasım ayında nikah masasına taşıyan çiftin bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.Ünlü oyuncu Aslı Enver, Kasım ayı başlarında iş insanı Berkin Gökbudak ile sade bir nikah töreniyle evlendi. Nikahın hemen ardından ise başarılı oyuncunun iki aylık hamile olduğu öğrenildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde çekimlerine başlayacağı diziden hamileliği nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını da o dönemlerde çok konuşuldu.Hamileliği nedeniyle evlendiği söylenen oyuncu, bebeğinin cinsiyeti ve ismi ile ilgili kendisine yöneltilen sorular üzerine "Bu çok yeni bir dönem, fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için de yeni bir süreç olmasından dolayı rahat konuşamıyorum. Biraz zaman geçtikten sonra daha özgürce konuşabilirim. Şimdi söylemeye korkuyorum. İsim bulmak için erken olduğunu düşünüyorum” demişti.Aslı Enver ayrıca geçen hafta oynadığı 'Sırça' adlı oyunda rol almıştı. Oyun çıkışı karşısında gazetecileri gören Enver, “Arkadaşlar kusura bakmayın. 2.5 saat sahnedeydim ve 2.5 saat ağladım. Şu anda fazla enerjim yok, bu yüzden lütfen uzun röportajlar yapmayın." diye konuşmuştu. 38 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde aktif olarak kullandığı bir Instagram hesabını paylaştığı için gün yüzüne çıkmıştı. 6.4 milyon takipçili sayfasının hikaye kısmından bu fotoğrafı paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.Saçlarında oluşan beyazlarla dikkat çeken oyuncu kısa sürede sosyal ağlarda tartışma konusu oldu. Doğal güzelliğiyle birçok iltifat alan Aslı Enver'e "Çok güzelsin", yorumları yağarken bebeğin cinsiyetinin de merak edildiği sürekli olarak belirtildi. Diğer taraftan Ayaklı Gazete'de yer alan bir habere göre Aslı Enver bebeğinin cinsiyeti belli olduğu belirtilirken güzel oyuncunun bir kız çocuğu olacağı söylendi.