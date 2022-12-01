MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 03:04

Aslı Enver'in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu

Aslı Enver'in bebek haberi üzerine Benim Adım Farah dizisinde oyuncu değişikliği yaşandı. Fox ekranlarında yer alacak yeni dizinin başrol oyunculuğu için Demet Özdemir'e teklif götürüldü. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

MAGAZİN
01 Aralık 2022 - 03:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu


Ani evliliği şok etkisi yaratan Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıktı. Bebek haberinin duyulması ile birlikte Aslı Enver, yeni projesi Benim Adım Farah dizi setinden ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu olarak kimin yer alacağı tartışılırken dizi için Demet Özdemir'e teklif götürüldü. Oyuncudan gelecek olan yanıt merakla beklenirken diziyi sevdiği öğrenildi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

YENİ OYUNCU BELLİ OLDU

Fox ekranlarında yer alacak Benim Adım Farah dizisi için yeni bir karar alındı. Dizide yer alan Aslı Enver'in bebek haberinin duyulması üzerine projeden ayrıldığı belirtildi. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizi iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun müjdeli haberi ile birlikte dizi için yeni teklifin kime götürüleceği merakla bekleniyordu. 



Yeni başrol demet oldu

Romantik komedi dizileri ile adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, Benim Adım Farah dizisinde başrol olarak ekrana gelecek. Teklif götürülen Demet Özdemir'in hikayeyi çok beğendi ifade edildi.

Birsen Altundaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı Benim Adım Ferah dizisinde Demet Özdemir'in balon hastası oğlu olan bir anneyi canlandıracağı ifade edildi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!
Şeyma Subaşı sonunda muradına eriyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu: Yılın düğünü olacak!
Medya patronu herkesi şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür!
Medya patronu herkesi şaşkına çevirdi! Acun Ilıcalı'dan Derya Uluğ'a alkışlı sansür!
Cemre Baysel’in Mısır’da minili pozları sosyal medyayı salladı! Baysel’in çöl pozlarıyla akılları baştan aldı
Cemre Baysel’in Mısır’da minili pozları sosyal medyayı salladı! Baysel’in çöl pozlarıyla akılları baştan aldı
Ayda 3,7 milyon lira nafaka ödeyecek
Ayda 3,7 milyon lira nafaka ödeyecek
Son Haberler
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına...
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır...
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle...
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi!...
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere ücretsiz yemek!
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere...
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise...
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu...
Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor
Ham bal kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı...
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını sevindirecek haber! Nesrin Cevadzade ekranlara bomba gibi dönüş yapıyor
Uzun zamandır ekranlardan uzak duruyordu! Güzel oyuncudan hayranlarını...
3 gelire 3 faizli kredi dönemi başlıyor! Evi olmayanlar hazırlandı: 0,69 faizle konut kredisi başlıyor
3 gelire 3 faizli kredi dönemi başlıyor! Evi olmayanlar hazırlandı:...
İki kez final yapmıştı! Kurtlar Vadisi'nden sonra o dizi de ekranlara dönmeye karar verdi! Bir zamanların sevilen dizisi 7 yıllık hasrete son veriyor
İki kez final yapmıştı! Kurtlar Vadisi'nden sonra o dizi de ekranlara...
Akbank kartı olanlar! Son saatlere girildi: Başvuranın kartına 60 TL yüklenecek, acele edin!
Akbank kartı olanlar! Son saatlere girildi: Başvuranın kartına 60...