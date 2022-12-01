Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu







YENİ OYUNCU BELLİ OLDU







Ani evliliği şok etkisi yaratan Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıktı. Bebek haberinin duyulması ile birlikte Aslı Enver, yeni projesi Benim Adım Farah dizi setinden ayrıldı. Dizinin başrol oyuncusu olarak kimin yer alacağı tartışılırken dizi için Demet Özdemir'e teklif götürüldü. Oyuncudan gelecek olan yanıt merakla beklenirken diziyi sevdiği öğrenildi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Fox ekranlarında yer alacak Benim Adım Farah dizisi için yeni bir karar alındı. Dizide yer alan Aslı Enver'in bebek haberinin duyulması üzerine projeden ayrıldığı belirtildi. Yeni sezonda ekrana gelecek olan dizi iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun müjdeli haberi ile birlikte dizi için yeni teklifin kime götürüleceği merakla bekleniyordu.Romantik komedi dizileri ile adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, Benim Adım Farah dizisinde başrol olarak ekrana gelecek. Teklif götürülen Demet Özdemir'in hikayeyi çok beğendi ifade edildi. Birsen Altundaş'ın haberine göre; yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı Benim Adım Ferah dizisinde Demet Özdemir'in balon hastası oğlu olan bir anneyi canlandıracağı ifade edildi.