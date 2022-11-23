Aslı Enver'in bebek için veda ettiği dizideki rolü Demet Özdemir'e teklif edildi!

Dijital film ve dizi platformu Disney Plus için rol aldığı `Arayış' isimli dizinin ardından Fox TV'de yayınlanacak olan Benim Adım Farah dizisinde yer almaya hazırlanan Aslı Enver, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
Enver'in bebek beklediği ortaya çıkarken dizinin kadrosundan bebeği için ayrılmak zorunda kaldığı konuşulmaya başlanmıştı.
ASLI ENVER'İN ROLÜ DEMET ÖZDEMİR'E GİTTİAslı Enver'in el sıkıştığı yapım şirketine tazminat bedeli ödediğine dair haberler gündemde dolaşırken dizinin kadrosuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aslı Enver'in yerini alacak oyuncu arayışına giren kanal, "Doğduğun Ev Kaderindir" isimli diziyle büyük çıkış yapan ve son olarak "Dünyayla Benim Aramda" adlı diziyle başarısını konuşturan demet Özdemir ile görüşme yaptığı öğrenildi.
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı 'Benim Adım Farah' adlı dizinin senaryosunu okuyan Demet özdemir'in projeyi çok beğendiği konuşulurken Demet Özdemir'in gelen teklifi kabul etmesi halinde balon hastalığı yaşayan oğlu için mafyayla iş birliği yapan bir anneyi oynayacağı belirtildi.