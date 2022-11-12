Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 22:11

Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Aslı Enver sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şok etti. Sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu mutlu gününden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Gündeme bomba gibi düşen haber ile birlikte güzel oyuncunun hayranları eşi hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 22:11
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Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Berkin Gökbudak ile bir süredir aşk yaşayan Aslı Enver nikah masasına oturdu. Herkesten habersiz sessiz bir şekilde evlenen Aslı Enver mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından oyuncunun hayranları ise Berkin Gökbudak hakkında araştırma yapmaya başladı. Aslı Enver'in eşinin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı gibi pek çok soru araştırılıyor. İşte Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler…

ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?

Güzel oyuncu Aslı Enver, ünlü iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü aile arasında düzenlenen bir tören ile dünya evine giren Enver, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslı Enver Evlendi

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Berkin Gökbudak, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından yüksek lisans eğitimine devam eden iş adamı Galatasaray Üniversitesi'nde Pazarlama İletişim Yönetimi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Johnson & Johnson'ın ilaç grubuyla birlikte çalışmalarını yürüten Gökbudak, firmanın Türkiye liderliğini yapmaktadır.  38 yaşındaki ünlü iş adamının önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu vardır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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