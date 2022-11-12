Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?

ASLI ENVER KİMİNLE EVLENDİ?





BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Berkin Gökbudak ile bir süredir aşk yaşayan Aslı Enver nikah masasına oturdu. Herkesten habersiz sessiz bir şekilde evlenen Aslı Enver mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından oyuncunun hayranları ise Berkin Gökbudak hakkında araştırma yapmaya başladı. Aslı Enver'in eşinin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı gibi pek çok soru araştırılıyor. İşte Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler…Güzel oyuncu Aslı Enver, ünlü iş insanı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü aile arasında düzenlenen bir tören ile dünya evine giren Enver, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.Sabancı Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Berkin Gökbudak, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından yüksek lisans eğitimine devam eden iş adamı Galatasaray Üniversitesi'nde Pazarlama İletişim Yönetimi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Johnson & Johnson'ın ilaç grubuyla birlikte çalışmalarını yürüten Gökbudak, firmanın Türkiye liderliğini yapmaktadır. 38 yaşındaki ünlü iş adamının önceki evliliğinden 8 yaşında bir çocuğu vardır.