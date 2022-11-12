Berkin Gökbudak ile bir süredir aşk yaşayan Aslı Enver nikah masasına oturdu. Herkesten habersiz sessiz bir şekilde evlenen Aslı Enver mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından oyuncunun hayranları ise Berkin Gökbudak hakkında araştırma yapmaya başladı. Aslı Enver'in eşinin kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı gibi pek çok soru araştırılıyor. İşte Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler…
Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 22:11
Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında?
Aslı Enver sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şok etti. Sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu mutlu gününden fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.Gündeme bomba gibi düşen haber ile birlikte güzel oyuncunun hayranları eşi hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler…
Kim Kimdir
12 Kasım 2022 - 22:11
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