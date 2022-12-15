MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 18:58

Aslı Enver'in hamileliği Mine Tugay'ı kızdırdı

Hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver’e gelen soru Mine Tugay’ı kızdırdı…

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 18:58
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Aslı Enver’in hamileliği Mine Tugay’ı kızdırdı


Geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu Aslı Enver’in hamile olduğu iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi. Kısa bir birliktelik sonrası sessizce Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver hakkında çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyordu. Aslı Enver ve Mine Tugay

Evliliği doğruladı hamileliğe sessiz kaldı

Aslı Enver evlilik haberlerinden bir kaç gün sonra haberleri doğrulayacak şekilde paylaşım yapmıştı. Ancak hemen ardından gelen hamilelik haberlerine karşı sessizliğini korudu. Bir mekan çıkışı basın mensupları ile karşılaşan güzel oyuncu Enver mikrofonları geri çevirmedi. Basın mensuplarından gelen ‘hamile olduğunuz için evlendiğiniz doğru mu?’ Sorusuna :’Bana bunun için biraz zaman verin henüz çok taze.’ Diyerek belirsiz bir cevap verdi. Bunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından oyuncu Mine Tugay basın mensuplarına öfkesini kontrol edemedi ve : ‘Böyle çirkin bir soru sorma hakkınız yok!’ Diyerek tepki gösterdi. Mine Tugay;’ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.Mine Tugay



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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