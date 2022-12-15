Aslı Enver’in hamileliği Mine Tugay’ı kızdırdı

Geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu Aslı Enver’in hamile olduğu iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi. Kısa bir birliktelik sonrası sessizce Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver hakkında çıkan haberler
karşısında sessizliğini koruyordu.
Evliliği doğruladı hamileliğe sessiz kaldı
Aslı Enver evlilik haberlerinden bir kaç gün sonra haberleri doğrulayacak şekilde paylaşım yapmıştı. Ancak hemen ardından gelen hamilelik haberlerine karşı sessizliğini korudu. Bir mekan çıkışı basın mensupları ile karşılaşan güzel oyuncu Enver mikrofonları geri çevirmedi. Basın mensuplarından gelen ‘hamile olduğunuz için evlendiğiniz doğru mu?’ Sorusuna :’Bana bunun için biraz zaman verin henüz çok taze.’ Diyerek belirsiz bir cevap verdi. Bunun sosyal medyada yayınlanmasının ardından oyuncu Mine Tugay basın mensuplarına öfkesini kontrol edemedi ve : ‘Böyle çirkin bir soru sorma hakkınız yok!’ Diyerek tepki gösterdi. Mine Tugay;’ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.