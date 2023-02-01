Aslı Enver'in kızı annesine şans getirdi! 3 markayla birden milyonluk anlaşma













2 REKLAM ANLAŞMASI YENİLENDİ, 1 YENİ ANLAŞMA YAPILDI





Geçtiğimiz kasım ayı içinde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, nikahın heen ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde bir kızı olacağı öğrenilen güzel oyuncunun son zamanlarda bir hayli yoğun olduğu öğrenildi.38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, çekimlerine başladığı dijital platformda yayınlanan diziden hamile olduğu için ayrılma karar vermişti. Bebeği ve onun sağlığını riske atmamak için bir bölüm için 150 bin dolar ödemekten kaçınan güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına odaklandı.Karnı tam anlamıyla belli olana kadar 'Sırça' adlı tiyatro oyununda oynamaya devam edecek olan Aslı Enver, üç farklı firmayla milyonları bulan anlaşmalar imzaladı.Daha önce bir bankanın reklam yüzü olan Aslı Enver, 8 milyon TL'ye bankayla anlaşmasını yineledi. Aslı Enver'in 5 milyon TL'ye de cilt kremi reklam anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzattığı bildirildi.Aslı Enver, aynı zamanda bir bebek markasıyla masaya oturdu ve toplantıda reklam anlaşması yaparak 5 milyon TL daha aldı. 'Bebek bereket getirir' sözlerinin hakkını veren güzel oyuncu, 3 ayrı anlaşmadan böylece 18 milyon TL kazanmış oldu.