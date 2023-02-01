MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 18:00

Aslı Enver'in kızı annesine şans getirdi! 3 markayla birden milyonluk anlaşma

Kızını kucağına almak için gün sayan Aslı Enver, 'bebekler bereketle gelir' sözünü ispatlar nitelikte bir anlaşma yaptı. 3 marka ile birden reklam anlaşması imzalayan Enver'in milyonluk sözleşmeleri duyanları şoke etti.

MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 18:00
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Aslı Enver'in kızı annesine şans getirdi! 3 markayla birden milyonluk anlaşma


Geçtiğimiz kasım ayı içinde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, nikahın heen ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde bir kızı olacağı öğrenilen güzel oyuncunun son zamanlarda bir hayli yoğun olduğu öğrenildi.

Aslı Enver



38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, çekimlerine başladığı dijital platformda yayınlanan diziden hamile olduğu için ayrılma karar vermişti. Bebeği ve onun sağlığını riske atmamak için bir bölüm için 150 bin dolar ödemekten kaçınan güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına odaklandı.

Aslı Enver

Karnı tam anlamıyla belli olana kadar 'Sırça' adlı tiyatro oyununda oynamaya devam edecek olan Aslı Enver, üç farklı firmayla milyonları bulan anlaşmalar imzaladı.

2 REKLAM ANLAŞMASI YENİLENDİ, 1 YENİ ANLAŞMA YAPILDI

Aslı Enver

Daha önce bir bankanın reklam yüzü olan Aslı Enver, 8 milyon TL'ye bankayla anlaşmasını yineledi. Aslı Enver'in 5 milyon TL'ye de cilt kremi reklam anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Aslı Enver

Aslı Enver, aynı zamanda bir bebek markasıyla masaya oturdu ve toplantıda reklam anlaşması yaparak 5 milyon TL daha aldı. 'Bebek bereket getirir' sözlerinin hakkını veren güzel oyuncu, 3 ayrı anlaşmadan böylece 18 milyon TL kazanmış oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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