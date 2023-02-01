Aslı Enver'in kızı annesine şans getirdi! 3 markayla birden milyonluk anlaşma

Geçtiğimiz kasım ayı içinde iş insanı Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Aslı Enver, nikahın heen ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde bir kızı olacağı öğrenilen güzel oyuncunun son zamanlarda bir hayli yoğun olduğu öğrenildi.
38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, çekimlerine başladığı dijital platformda yayınlanan diziden hamile olduğu için ayrılma karar vermişti. Bebeği ve onun sağlığını riske atmamak için bir bölüm için 150 bin dolar ödemekten kaçınan güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına odaklandı.
Karnı tam anlamıyla belli olana kadar 'Sırça' adlı tiyatro oyununda oynamaya devam edecek olan Aslı Enver, üç farklı firmayla milyonları bulan anlaşmalar imzaladı.
2 REKLAM ANLAŞMASI YENİLENDİ, 1 YENİ ANLAŞMA YAPILDI
Aslı Enver, aynı zamanda bir bebek markasıyla masaya oturdu ve toplantıda reklam anlaşması yaparak 5 milyon TL daha aldı. 'Bebek bereket getirir' sözlerinin hakkını veren güzel oyuncu, 3 ayrı anlaşmadan böylece 18 milyon TL kazanmış oldu.