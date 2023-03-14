Aslı Enver, kızı için ülkesini terk etti!













KIZINI LONDRA'DA DOĞURACAK!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Bir süre sonra da hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu yaptığı bir açıkalmada kızı olacağını söylemişti. Murat Boz ile yaşadığı ilişkinin ardından adı birkaç isim ile anılan Aslı Enver, büyük aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu. Kısa süreli ilişkisini nikah masasında noktalayan güzel oyuncu, daha sonra hamile olduğunu öğrendi.Yaklaşık 6 aylık hamile olan Aslı Enver, şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere'de bulunuyor. Aslı Enver'in Londra'daki doğumu için hastane ve doktor araştırması yapıldığı öğrenilirken Türkiye'den ayrılan Aslı Enver, ailesinin İngiltere'deki dairesini bebek için uygun hale getirmeyi planladığı belirtildi.