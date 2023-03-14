Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Bir süre sonra da hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu yaptığı bir açıkalmada kızı olacağını söylemişti. Murat Boz ile yaşadığı ilişkinin ardından adı birkaç isim ile anılan Aslı Enver, büyük aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu. Kısa süreli ilişkisini nikah masasında noktalayan güzel oyuncu, daha sonra hamile olduğunu öğrendi.
MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:14
Aslı Enver, kızı için ülkesini terk etti!
Berkin Gökbudak ile olan evliliğinden sonra hamile olduğu öğrenilen oyuncu Aslı Enver, Türkiye'den ayrıldı. İngiltere'de doğup büyüyen güzel oyuncunun kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı öne sürüldü.
MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:14