MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:14

Aslı Enver, kızı için ülkesini terk etti!

Berkin Gökbudak ile olan evliliğinden sonra hamile olduğu öğrenilen oyuncu Aslı Enver, Türkiye'den ayrıldı. İngiltere'de doğup büyüyen güzel oyuncunun kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı öne sürüldü.

MAGAZİN
14 Mart 2023 - 13:14
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Aslı Enver, kızı için ülkesini terk etti!
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Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süre önce iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenmişti. Bir süre sonra da hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu yaptığı bir açıkalmada kızı olacağını söylemişti.

Murat Boz ile yaşadığı ilişkinin ardından adı birkaç isim ile anılan Aslı Enver, büyük aşkı iş insanı Berkin Gökbudak'ta buldu. Kısa süreli ilişkisini nikah masasında noktalayan güzel oyuncu, daha sonra hamile olduğunu öğrendi.



Aslı Enver, kızı için ülkesini terk etti

KIZINI LONDRA'DA DOĞURACAK!

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Aslı Enver, şu sıralar eşiyle birlikte İngiltere'de bulunuyor. Aslı Enver'in Londra'daki doğumu için hastane ve doktor araştırması yapıldığı öğrenilirken Türkiye'den ayrılan Aslı Enver, ailesinin İngiltere'deki dairesini bebek için uygun hale getirmeyi planladığı belirtildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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