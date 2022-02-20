MAGAZİN
20 Şubat 2022 - 00:41

Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi

Ünlü oyucu Aslı Enver'in bir süredir birlikte olduğu iş insanı Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi aldığı öne sürülürken Enver'in yakın çevresine yaza evlenebiliriz mesajı verdiği iddia edildi.

MAGAZİN
20 Şubat 2022 - 00:41
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Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisi evlilik yoluna girdi
'Sırça' isimli tiyatro oyunu çalışmaları içerisinde olan ünlü oyuncu Aslı Enver, bu oyunla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir adı iş insanı Önder Öztarhan ile anılan 37 yaşındaki oyuncunun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi.








Daha önce Birkan Sokullu ile bir evlilik yaşayan Aslı Enver'in ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi. Bir süredir sevgili olduğu iş insanı Önder Öztarhan'dan evlilik teklifi aldığına dair söylentilerde adı geçen Aslı Enver'in yakın çevresine yaza evlenebileceği sinyalini verdiği konuşuluyor.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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