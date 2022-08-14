MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 00:37

Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!

Bir süredir Berkin Gökbudak ile birlikte olan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde Caddebostan'da sevgilisi ile el ele yakalanmış ve bu durum çiftin aşklarının belgelenmesine neden olmuştu. Şimdilerde ise çift hakkında bomba bir iddia ortaya atılırken, magazin dünyası yaşanan flaş gelişmeyle çalkalanmaya başladı.

MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 00:37
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Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!


Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ayrıldıktan sonra bir süre hayatına kimseye almayan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda Önder Öztarhan ile birlikte olmaya başlamıştı. Öztarhan ile olan birlikteliği kısa süren Aslı Enver'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak



Gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptıran Aslı Enver, sevgilisini öyle bir sakladı ki kimselere görünmemeye çalıştı. Gözlerden uzak yaşadığı aşkı geçtiğimiz gün Caddebostan'da ortaya çıkan ünlü oyuncu, sevgilisi ile sokakta el ele dolaşırken objektiflere yakalandı.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak

"Evlilik kararı alındı"

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in sevgisi ile Caddebostan sokaklarında el ele görüntülenmesi aşkın belgelenmesine neden olurken birlikte çok güzel zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini hiç fark etmemişlerdi. 

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak

Yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilen çiftin evlilik kararı aldıkları konuşulurken Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın ailelerle tanışmak için gün saydıkları iddiaları ortaya atıldı.

Berkin Gökbudak

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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