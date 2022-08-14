Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile ayrıldıktan sonra bir süre hayatına kimseye almayan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda Önder Öztarhan ile birlikte olmaya başlamıştı. Öztarhan ile olan birlikteliği kısa süren Aslı Enver'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptıran Aslı Enver, sevgilisini öyle bir sakladı ki kimselere görünmemeye çalıştı. Gözlerden uzak yaşadığı aşkı geçtiğimiz gün Caddebostan'da ortaya çıkan ünlü oyuncu, sevgilisi ile sokakta el ele dolaşırken objektiflere yakalandı.
"Evlilik kararı alındı"Ünlü oyuncu Aslı Enver'in sevgisi ile Caddebostan sokaklarında el ele görüntülenmesi aşkın belgelenmesine neden olurken birlikte çok güzel zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini hiç fark etmemişlerdi.
Yaz başından bu yana görüştükleri öğrenilen çiftin evlilik kararı aldıkları konuşulurken Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın ailelerle tanışmak için gün saydıkları iddiaları ortaya atıldı.