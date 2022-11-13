Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Aslı Özmel’in kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ASLI ÖZMEL KİMDİR? Oyuncu dünyaya gözlerini 1982 yılında İstanbul'da açmıştır. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Beyazperdeye ilk çıkışını 2000 yılında yaptı. Ayışığı Sonatı filmiyle beyazperdeye geldi. Sırlar dünyası, Papatyam, Küçük Kıyamet gibi dizilerde rol aldı. Bu dizilerde rolünü başarıyla gerçekleştirdi. Uzun süre modellik yaptı, sonra Heygirl sayesinde oyunculukta başarılı olduğuna inanarak oyunculuğa geçti. Ekip 1 Ayşegül dizisinde oldukça başarılı bir komiser rolünde yer aldı. Vatanı için hiç düşünmeden kendini feda edebilen bir polisti. Bu dizide özel harekat polislerinin mesleki zorlukları ele alınmıştır.