Asrın felaketinin ekonomik zararı 2 trilyon olarak hesaplandı!







DEPREM MALİYETİ 2 TRİLYON TL HESAPLANDI







6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 eyalette büyük hasara yol açtı. Depremde yaklaşık 50.000 sivil öldü ve binlerce kişi yaralı olarak kurtuldu. Deprem sonrasında birçok bina yıkıldı ve çoğu kullanılamaz duruma geldi.ahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler ile ilgili raporlar Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Strateji ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe raporuna göre Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin zararı yaklaşık olarak 103,6 milyar dolar şeklinde hesaplandı.Raporda, bu depremlerin 2023'te öngörülen milli gelirin yüzde 9'unu oluşturacak olan 1999 Marmara depreminden altı kat fazlası maddi hasara ve can kaybına neden olduğu tespit edildi. Depremin yol açtığı ekonomik hasarın yaklaşık 2 trilyon lira olduğu tahmin edildiği raporda şu ifadeler yer aldı; Türkiye büyük ve güçlü bir ülke olmasının yanı sıra dinamik bir ülkedir. 2022'de bile dünya ekonomisi kayaları zorlarken yüzde 5,6 büyüyerek dünyanın geri kalanını geride bırakarak en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Bu yüzyılın felaketi ülkemize yaklaşık olarak 2 trilyon TL'ye (103,6 milyar $) mal olurken, 2023 için öngörülen milli gelirin yaklaşık yüzde 9'una ve 1999'daki Marmara hasarının ve fiziksel hasarın yaklaşık altı katı gibi bir rakama ulaşmıştır. Diğer taraftan, milli gelirin azalması nedeniyle deprem bölgelerinde acil yardım ve harcamaların dışında enkaz kaldırma çalışmaları, sigorta ödenekleri, gelir kaybı ödemeleri ve diğer tüm yardım ve harcamalarla birlikte toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp bulunmaktadır. Felaketin ölçeği veri toplamayı zorlaştırdı, ancak binalar, evler, işyerleri, fabrikalar, makineler ve ekipman hakkındaki bilgiler tam nüfus sayımı kalitesine yaklaştı. Sahadan gönderilen güncel verilere göre toplam 1.6 trilyon TL tutarında maddi hasar tespit edildi. Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Değerlendirme Raporu uluslararası standartlara göre hazırlanmıştır. Acil müdahale süreci kapsamında alınan aksiyonlar, hasarlar, makroekonomik ve sosyal etkiler, toplam deprem maliyetleri ve risk azaltma tavsiyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı, diğer bakanlıklar ve kamu kurumları ile birlikte tüm hasar, kayıp ve gerekliliklerin tespiti için Sismik Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması için çalıştık. Bu zorlu süreçte birçok adım atacağız, gerekli tüm kaynakları derhal seferber edeceğiz, deprem mağduru vatandaşların acil ihtiyaçlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışacağız, devletin ve ulusal tüm kurumlarla birlikte çalıştık. Merkezi Kahramanmaraş ve Hatay olan deprem ve artçı sarsıntılar büyüklükleri ve yüzeye yakınlıkları nedeniyle dünyanın bilinen en büyük depremleri arasında yer almakta olup ekonomik ve insani kayıplara neden olup, ülkemiz üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır.