Asrın Yesevi'si Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılı seneyi devriyesinde anıldı

Asrın Yesevi'si olarak bilinen eğitimci, toplumbilimci, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, Ensar Vakfı'nın Süleymaniye'deki merkez binasında gösterimi yapılan film ve yapılan konuşma sunumuyla anıldı. “Türk-İslam Ülküsü”, “Kendini Arayan İnsan”, “Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz” gibi eserleriyle tanınan Arvasi'nin anması, Ensar Vakfı'nın konferans salonunda birden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi. Arvasi'nin vefatının 33. yılı seneyi devriyesi adı altında düzenlenen toplantının konuşmacısı gazeteci Hüseyın Sarıkoç oldu. Sarıkoç, konuşmasında Merhum Arvasi'nin eğitime vermiş olduğu önemi ve fikir hayatını anlattı.

Caner Sönmez - Davut Has



