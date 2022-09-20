EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 10:38

Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı'nda

Otomotiv tedarik sektörünün küresel ölçekte en büyük organizasyonlarından IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı, Almanya'nın Hannover şehrinde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör paydaşlarını buluşturan fuara 3'üncü kez katılan Assan Hanil, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

EKONOMİ
20 Eylül 2022 - 10:38
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Assan Hanil sürdürülebilir ürünleriyle IAA Fuarı’nda

Küresel otomotiv sektörünün öne çıkan etkinliklerinden IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı başladı. 2 yılda bir düzenlenen fuarda bu yıl 3'üncü kez bulunan Kibar Holding iştiraklerinden Assan Hanil, sürdürülebilirlik odaklı ürün ve teknolojilerini sektörün beğenisine sundu. Otomotiv ve otomotiv tedarik sektörü için büyük önem taşıyan etkinlikte Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürün ve teknolojileriyle yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Ülkemizde 6 farklı lokasyonda Ar-Ge ekiplerimizle birlikte geliştirip ürettiğimiz ürünleri sektörün kalbinin attığı bu fuarda görücüye çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Sektörümüzün geleceği sürdürülebilirlik faaliyetleriyle belirlenecek. Biz de bu vizyonla ürettiğimiz, özellikle hafifletme odaklı, verimlilik sağlayan ve sürdürülebilirliğe katkı sunan teknolojilerimizle fuardaki yerimizi aldık. Tam 25 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüzün gelişiminde öncü rol üstleneceğiz” diye açıklama yaptı. Şirket, sürücü ve yolcu koltuklarının yanı sıra, kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, tavan, halı, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido, iç ve dış plastik parçalarını IAA'daki standında sergiledi.

Biyoplastik hammadde

Assan Hanil'in IAA kapsamında en önemli çalışmalarından biri, Biyoplastik Hammadde Projesi oldu. Bu çalışmayla şirket, kabak v.b. küspesini işleyerek üretimde kullanıyor, çevre dostu hammadde tedarik potansiyeli sağlıyor. Domateslerin dış kabuğunda bulunan, _#5# ‘küspe' şeklinde tanımlanan posadaki bileşenler hammadde ile birleştirilerek, ihtiyaç duyulan mekanik özelliklere muadil ürün ele geçirilmesi amaçlanıyor. Şirket ayrıca biyoplastik hammadde geliştirme sürecinde kabak v.b. küspesine alternatif organik materyaller için de araştırmalarını sürdürüyor.

Araç hafifletme çalışmalarına yoğun ilgi

Yapılan açıklamaya göre, şirketin araç hafifletme faaliyetleri kapsamında başlattığı kompozit parça üretimine fuarda yoğun ilgi gösterildi. Şirket, araç hafifletme odaklı Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye otomotiv sektörünün ilk kompozit tampon taşıyıcısı için son aşamaya geldi. Sürdürülebilirlik ile doğrudan bağlantılı olan bu parçanın, 2023 yılında Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretimi gerçekleştirilecek. Şirket stratejik hedefleri kapsamında ürün portföyüne farklı kompozit parçaları eklemek için de faaliyetlerine devam etmekte. İlk aşamada 4 milyon euroluk yatırım ile devreye alacağı bu proje sonrası orta vadede değer zincirinin tamamına hakim olabilmek için 10 milyon euroluk ek bir yatırım daha yapılacak. Şirket teknoloji yol haritası doğrultusunda kompozit ürün tasarım ve geliştirmeyi de Ar-Ge yetkinliklerine eklemeyi hedefliyor. Böylelikle Türkiye'de ve yakın coğrafyada kompozit ürünler geliştirip; üreterek sektördeki öncü konumunu sürdürmeye devam edecek.

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Türkiye'de sağlık turizmine ilgi artıyor
Türkiye'de sağlık turizmine ilgi artıyor
'Doğrudan satış ve esnek çalışma geleceğin iş modelini temsil ediyor'
'Doğrudan satış ve esnek çalışma geleceğin iş modelini temsil ediyor'
Türk girişimcilerden enerji krizine alternatif çözüm: 'Biyogaz'
Türk girişimcilerden enerji krizine alternatif çözüm: 'Biyogaz'
Kurye şirketinden kadın çalışanlarına regl izni uygulaması
Kurye şirketinden kadın çalışanlarına regl izni uygulaması
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Son Haberler
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı