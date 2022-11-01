KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 11:50

Astsubay nasıl olunur, kimler astsubay olabilir? Kadınlar astsubay olabilir mi? Astsubay olma şartları

Astsubaylık birçok gencin hayalini kurduğu bir meslektir. Peki, astsubay nasıl olunur, astsubay olmak için ne yapmak gerekiyor? Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubaylıkla ilgili detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 11:50
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Astsubay nasıl olunur, kimler astsubay olabilir? Kadınlar astsubay olabilir mi? Astsubay olma şartları
Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir ve komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi görevleri yerine getirmekle sorumlu olan rütbeli askerlerdir. Astsubaylık Nato üyeliği bulunan bütün ülkelerde geçerli olan bir rütbe. TSK'ya bağlı Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bünyesinde görev almaktalar. 926 sayılı TSK Personel Kanunu 77. maddesi doğrultusunda astsubay rütbeleri şöyledir:

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay Başçavuş

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay Üstçavuş

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay Çavuş

ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELER?

- T.C vatandaşı olunması

- Başvuru tarihi itibariyle 24 yaşını doldurmamış olmak

- Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen fakülte, yüksek okul ya da meslek yüksek okullarıyla minimum lise ve dengi okullardan mezun olunması,

- TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeli tarafından belirlenecek sınıfa uygun muvazzaf astsubay olunması için gereken sağlık şartlarının taşınıyor olunması,

- Askeri öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlarla, askerlik görevini yedek subay ya da erbaş ile er olarak yapılan kişilerden terhis edilenlerin dışında hiçbir sebeple TSK ya da askeri okuldan atılmamış olunması,

- Hakkında yedek subay olamaz kararının bulunmaması,

- Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

- Taksirli suçlar dışında af ya da zaman aşımına uğramış, para cezasına dönmüş ya da ertelenmiş olsa bile hükümlü ya da soruşturma altında olmaması,

- Önceden çalışmakta olduğu kurum ile kuruluşlardan disiplinsizlik ile ahlaki nedenlerden dolayı çıkarılmaması,

- Yapılacak sınavda başarılı olmak.

 astsubay nasıl olunur

ASTSUBAY NASIL OLUNUYOR?

TSK, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın astsubay alım ilanları ayrı ayrı açılır. Açılan ilanları takip ederek başvuru sürecinde başvuru işleminizi tamamlamalısınız. Sonrasında askeri eğitiminiz başlar ve eğitiminiz bittiğinde sözleşme yapılarak astsubay çavuş rütbesi verilir. Sözleşme süresi, 3 yılın altında, 9 yılın üzerinde olmaması şartı ile, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı şekilde kuvvet, sınıf ve branşlar doğrultusunda verilir.

Sözleşme süresi gerekli görüldüğünde uzatılabilmektedir. Sözleşme işlemi Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılmaktadır.

KADINLAR ASTSUBAY OLABİLİR Mİ?

Ülkemizde erkekler gibi kadınlar da astsubay olabiliyor. Yukarıda belirtilen her şey kadınları da kapsar. Başvuru şartlarını taşıyan kadınlar da aynı adımları uygulayıp başvuru yaptıktan sonra, eğitimlerini tamamlayınca astsubaylık mesleğine başlarlar.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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