GÜNDEM
11 Ağustos 2022 - 14:40

Aşure günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, aşure orucu ve faziletleri

2022'de Muharrem'in başladığı 30 Temmuz Cumartesi günü ibadete dönülmelidir. Bolluk ve bereket ayı Muharrem'in 10. gününe denk gelen Aşure günü nelerin yapılacağı merak konusu. Aşure günü Muharrem ayı oruç tutulur mu? Sorusu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

GÜNDEM
11 Ağustos 2022 - 14:40
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Aşure günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, aşure orucu ve faziletleri


 Hicri yılın başındaki ilk ayımız Muharrem, Peygamberimiz (sav)'in Ramazan ayı dışında en çok oruç tuttuğu aylardan biri olarak bilinir. Orucun yüce dualar arasında büyük bir yere sahip olması gereken bu mübarek ayda, orucun tüm İslam dünyası için büyük önemi vardır, çünkü dini seviyemizde çok önemli olaylar gerçekleşmektedir. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde de pek çok fazilet ibadeti yapılmaktadır. Bu eylemleri başlatırken, 10 kişiyi selamlamak gibi daha birçok ibadet vardır ve daha birçok hayır yapılırken yazılır. Aşure günü orucunun da bir önceki yılın günahlarının bağışlanmasına kefaret olduğu rivayet edilir.

Aşure Günü Nedir?

Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..” (Müslim 1153/202)



Muharrem Aşure günü gerçekleşen hadiseler;

İslam tarihinde Hz. Hüseyin Radiyallahu şehit olduğu tarih Muharrem Aşure'ye tekabül etmektedir.

 1- Allah Âdem'in tövbesini o gün kabul etti

 2- Ve Âdem (as) o gün 'Safiyyullah' idi,

 3- İdris - aleyhisselâm-ın yüce bir mekâna bu günde ref olunduğu,

 4- Nuh gemiyle bugün çıktı,

 5- İbrahim'i (as) o gün ateşten kurtardı,

 6- Tevrat'ı Musa'ya gönderdi

 7- Yusuf'u (as) zindandan kurtardı.

 8- O gün Ya'kub(as) gözü düzeldi,

 9- Eyyub(as) o gün orada iyileşti,

 10- Yunus (as) o gün balığın karnından kurtuldu,

 11 - O gün Kızıldeniz ikiye bölündü ve kurtuldular,

 12- Davud o gün orada affedildi,

Bu günde çok ev alışverişi yapmak, muhtaçlara sadaka vermek, komşu ve akrabalara lezzetli yemekler sunmak yıl boyunca bereket kaynağı olacaktır. Yine bu gün oruç tutmanın büyük sevaplar ve sevinçler getireceği söylenir.

İbn Abbas, Yahudiler gibi olmamak için dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve onbirinci günlerde oruç tutmak gerektiğini rivayet eder.

Er-Ravzu'l-Fâik kitabında şu hikâye anlatılır:

Bir vakit Basra'da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra gününde müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur'ân okuyarak okutarak geceyi ihya ederler, nerde fakîr ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukda bulunur, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız, babasına sordu:

-Kızım bu nasıl oldu? diye sordu. O da;

-Babacığım, bu gün ile Allah'a tevessül ettim. O da ânında bana sıhhatimi ihsan etti, dedi.

(Dualar ve Zikirler/Ramazanoğlu Mahmud Sami(K.S) kitabından alıntıdır.

Bugün Ne Yapmalı?

1- Yukarıda da belirtildiği gibi Aşure günü oruç tutmak çok sevaptır. Ancak sadece Aşura günü yani bir gün oruç tutulamaz. Bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmalısınız. Birlik orucunun (9-10-11) iyi olduğu bilinmektedir.

2- Muharrem ayının 1. gününden 10. gününe kadar her gün okunan dua, sabahları 3 defa okunabilir.

3 - rekât namaz kılınabilir.

4- Günahların affı için çok mağfiret istenebilir.

5- “Hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’lmevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilebilir.

6- “Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” tesbihi çekilebilir.

7- 10 kişiye selam verilir.

8- Hastalar muayene edilebilir.

9- O gün eve götürülecek yiyecekler artırılabilir. En tatmin edici olanı 10 çeşit olmasıdır.

10- 10 Muharrem ile 11 arasındaki gecede Zümer Suresi bir defa okunabilir.

Aşure Günü Okunması Gereken Dua

Aşure Duası'nın Türkçesi:

Euzü Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbi alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıyn. Allahümme entel ebediyyül gadim. El hayyül kerim. El hennanül mennan. Ve hazihi senetün cedidetün. Eselüke fihel ismete mineşşeytanirracimi ve evliyaih. Vel avne ala hazihinnefsil emmarati bissu. Vel iştiğale bima yügarribuni ileyke ya kerim. Ya zelcelali vel ikram. Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmeın.

Aşure Duasının Anlamı:

"Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah'ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmayı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım!

Ey Erhamer Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah'ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun."

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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