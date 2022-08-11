Aşure günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, aşure orucu ve faziletleri

Hicri yılın başındaki ilk ayımız Muharrem, Peygamberimiz (sav)'in Ramazan ayı dışında en çok oruç tuttuğu aylardan biri olarak bilinir. Orucun yüce dualar arasında büyük bir yere sahip olması gereken bu mübarek ayda, orucun tüm İslam dünyası için büyük önemi vardır, çünkü dini seviyemizde çok önemli olaylar gerçekleşmektedir. Öte yandan Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde de pek çok fazilet ibadeti yapılmaktadır. Bu eylemleri başlatırken, 10 kişiyi selamlamak gibi daha birçok ibadet vardır ve daha birçok hayır yapılırken yazılır. Aşure günü orucunun da bir önceki yılın günahlarının bağışlanmasına kefaret olduğu rivayet edilir.
Aşure Günü Nedir?Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..” (Müslim 1153/202)
Muharrem Aşure günü gerçekleşen hadiseler; İslam tarihinde Hz. Hüseyin Radiyallahu şehit olduğu tarih Muharrem Aşure'ye tekabül etmektedir. 1- Allah Âdem'in tövbesini o gün kabul etti 2- Ve Âdem (as) o gün 'Safiyyullah' idi, 3- İdris - aleyhisselâm-ın yüce bir mekâna bu günde ref olunduğu, 4- Nuh gemiyle bugün çıktı, 5- İbrahim'i (as) o gün ateşten kurtardı, 6- Tevrat'ı Musa'ya gönderdi 7- Yusuf'u (as) zindandan kurtardı. 8- O gün Ya'kub(as) gözü düzeldi, 9- Eyyub(as) o gün orada iyileşti, 10- Yunus (as) o gün balığın karnından kurtuldu, 11 - O gün Kızıldeniz ikiye bölündü ve kurtuldular, 12- Davud o gün orada affedildi, Bu günde çok ev alışverişi yapmak, muhtaçlara sadaka vermek, komşu ve akrabalara lezzetli yemekler sunmak yıl boyunca bereket kaynağı olacaktır. Yine bu gün oruç tutmanın büyük sevaplar ve sevinçler getireceği söylenir. İbn Abbas, Yahudiler gibi olmamak için dokuzuncu ve onuncu ya da onuncu ve onbirinci günlerde oruç tutmak gerektiğini rivayet eder. Er-Ravzu'l-Fâik kitabında şu hikâye anlatılır: Bir vakit Basra'da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin âşûra gününde müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur'ân okuyarak okutarak geceyi ihya ederler, nerde fakîr ve yoksul, kimsesiz varsa buldurur, hepsine tasaddukda bulunur, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız, babasına sordu: -Kızım bu nasıl oldu? diye sordu. O da; -Babacığım, bu gün ile Allah'a tevessül ettim. O da ânında bana sıhhatimi ihsan etti, dedi. (Dualar ve Zikirler/Ramazanoğlu Mahmud Sami(K.S) kitabından alıntıdır.