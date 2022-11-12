ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Yeni dönem eğitim öğretimin başlamasıyla beraber sınav tarihleri de verilmeye başlandı. ATA AÖF sınav tarihleri açıklanmasıyla beraber güz dönemi vize sınavlarına sayılı gün kaldı. Bunun üzerine sınava girecek adaylar sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularına yanıt aramaya başlandı. İşte, ATA AÖF sınav giriş belgelerine ilişkin merak edilenler
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?Açıköğretim üzerinden sınava girecek olan adayların sınavlarına az bir zaman kala merak edilen konular arasında sınav giriş belgesi yer almaktadır. ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldığı haberi adaylar ile paylaşıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler https://obs.atauni.edu.tr/ adres üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilir.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ
I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30 II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00 III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00