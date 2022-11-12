EĞİTİM
12 Kasım 2022 - 15:56

ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

Eğitimini açıktan tamamlayanlar AÖF ya da ATA üzerinden sınavlara giriş yapmaktadır. Bunun üzerine öğrenciler ise sınav tarihleri ne zaman, sınavlar ne zaman başlayacak? sorularını araştırmaya başladı. ATA AÖF sınav tarihleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş yerleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

EĞİTİM
12 Kasım 2022 - 15:56
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ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı


Yeni dönem eğitim öğretimin başlamasıyla beraber sınav tarihleri de verilmeye başlandı. ATA AÖF sınav tarihleri açıklanmasıyla beraber güz dönemi vize sınavlarına sayılı gün kaldı. Bunun üzerine sınava girecek adaylar sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularına yanıt aramaya başlandı. İşte, ATA AÖF sınav giriş belgelerine ilişkin merak edilenler

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Açıköğretim üzerinden sınava girecek olan adayların sınavlarına az bir zaman kala merak edilen konular arasında sınav giriş belgesi yer almaktadır. ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldığı haberi adaylar ile paylaşıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler https://obs.atauni.edu.tr/ adres üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilir.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ



I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30

II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00

III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00

ATA AÖF sınav giriş belgesi

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 07 Ocak 2023

II.Oturum 07 Ocak 2023

III.Oturum 08 Ocak 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

I.Oturum 08 Nisan 2023

II.Oturum 08 Nisan 2023

III.Oturum 09 Nisan 2023

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

I.Oturum 20 Mayıs 2023

II.Oturum 20 Mayıs 2023

III.Oturum 21 Mayıs 2023

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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