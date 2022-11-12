ATA - AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2022-2023 Güz Dönemi sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı







ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ







ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI TARİHLERİ

Yeni dönem eğitim öğretimin başlamasıyla beraber sınav tarihleri de verilmeye başlandı. ATA AÖF sınav tarihleri açıklanmasıyla beraber güz dönemi vize sınavlarına sayılı gün kaldı. Bunun üzerine sınava girecek adaylar sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? sorularına yanıt aramaya başlandı. İşte, ATA AÖF sınav giriş belgelerine ilişkin merak edilenlerAçıköğretim üzerinden sınava girecek olan adayların sınavlarına az bir zaman kala merak edilen konular arasında sınav giriş belgesi yer almaktadır. ATA AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldığı haberi adaylar ile paylaşıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler https://obs.atauni.edu.tr/ adres üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilir.I.Oturum 26 Kasım 2022 Saat: 09:30 II.Oturum 26 Kasım 2022 Saat : 14:00 III.Oturum 27 Kasım 2022 Saat: 15:00I.Oturum 07 Ocak 2023 II.Oturum 07 Ocak 2023 III.Oturum 08 Ocak 2023I.Oturum 08 Nisan 2023 II.Oturum 08 Nisan 2023 III.Oturum 09 Nisan 2023I.Oturum 20 Mayıs 2023 II.Oturum 20 Mayıs 2023 III.Oturum 21 Mayıs 2023