Ata Demirer ameliyatsız 22 kilo verdi: Sırrını duyanlar şaşıp kalıyor! Ameliyatsız, diyetsiz onlarca kilodan kurtulmak mümkün







GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!







Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, senaristliğini ve başrol oyunculuğunu yaptığı yeni bir filmin çekimleri için beyaz perdeye hazırlanıyor. Bu film için yapmış olduğu çalışmalar ise görenleri şaşkına çevirmiş durumda!2023 yılında beyazperdede vizyona girmesi beklenen "Bursa Bülbülü" isimli filmi için geri sayımlar başladı. Günümüzde ise Ata Demirer'i görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Yapmış olduğu bir konuşmada ise, kilo vermek için diyetisyene gitmediğini ve tüm kiloları kendi verdiğini ifade etti. Ata Demirer'in nasıl kilo verdiği ise oldukça merak edilirken, kendisi bu işi nasıl yaptığını tek tek açıkladı.Ünlü oyuncu kilo verme süreçlerinde dışarıdan hiçbir diyetisyen desteği almamış ve kısa sürede 22 kilo vermiştir. Yayınlanan bir canlı yayında ise yaptığı diyeti açıklamış, uzun süredir fazla kilolardan dolayı şikayetçi olduğunu belirterek öğlen ve akşam öğünlerinde karbonhidrat tüketmediğini belirtmiştir. Bu ifadesine ek olarak; "Bu iki öğünde balık, et ve protein ağırlıklı yiyeceklerle beslendim" ifadelerini kullanmıştır.Açıklamasını devam ettirerek, kilo vermede kendisine en yardımcı olan şeyin ise yürüyüşler olduğunu belirtmiştir. Sabahları 45 dakika yürüyüşe çıktığını belirten Ata Demirer, diyetisyen desteği almadan 4,5 ayda 22 kilo verdiğini büyük bir sevinçle açıkladı. Ata Demirer yapmış olduğu açıklamalarına şöyle devam etti: “Yakın bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Ne yiyorsun? diye sorduğumda “Ekmek yemiyorum” dedi. Ekmeği madem bırakacaktın neden mideni ameliyat ettirdin? diye sordum. Ardından sabahları sadece bir dilim yiyorum sonra yemiyorum” dediğini söyledi. "Bunun üzerine ben de bu şekilde denedim ve oldukça hızlı kilo verdiğimi fark ettim. Alkol alımını azalttım. Pazar günleri özel yürüyüşler yaparak süreci dengeledim. Her sabah sahilde ve Topkapı Sarayı’na doğru yürüyüşler yaptım. Bu arada hem sosyalleştim esnafı tanıdım” cümlelerini kullandı.