Ata Demirer'in eski halinden eser kalmadı! Baskül ailesinden fırlamış gibiydi: Şimdi bir deri bir kemik...







ÜNLÜ KOMEDYENİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ







Son olarak Bursa Bülbül'ü filmi ile gündem olan ünlü komedyen verdiği kilo ile dikkat çekti. Verdiği kilo yüzünden mide ameliyatı olduğu düşünülen komedyen konu hakkında açıklamalarda da bulundu. İşte Demirer'in açıklamaları ve diğer detaylar.Oyunculuğa başladığı ilk zamanlardan itibaren her zaman başarılı olan ve adından söz ettiren Ata Demirer kilolarıyla da konuşuluyordu. Kendi bedeni üzerinden de şakalar yapan ünlü komedyen artık buna son verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı son fotoğrafta zayıflamış haliyle gündem yarattı. Yaklaşık 22 kilo veren Demirer, bunu sağlıklı bir şekilde verdiğini açıkladı. Mide ameliyatı sorularına ise buna karşı olduğunu gereksiz bulduğunu, yemek yeme alışkanlıklarına dikkat edildiğinde zayıflayabileceğini açıkladı. Ata Demirer, Şener Şen ile paylaştığı fotoğraf sonrası yeni haliyle büyük beğeni topladı. Herkes bu halini çok beğendiğini asla kilo almaması gerektiğini yazarak beğeni yağmuruna tuttu. Nasıl kilo verdiğini de açıklayan Ata Demirer, karbonhidrattan uzak durduğunu belirtti. En fazla protein tükettiğini, sabah saatlerinde 45 dakika yürüyüş yaptığını açıkladı. Bunların yapıldığı takdirde de ameliyata erek duyulmayacağını belirtti.