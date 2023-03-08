Ata Demirer'in son hali ağızları açık bıraktı! Resmen iğne ipliğe döndü: Gören tanıyamıyor













Ata Demirer'in son görüntüsü herkesi şaşırttı, eski halinden çok farklı görünüyor. Çanakkale'de yaşayan Demirer, 22 kilo verdi. Son hali sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.En son Bursa Bülbülü filmiyle beyazperdede boy gösteren, Ata Demirer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seslenmesinin ardından kamuoyunun dikkatini çeken esprili bir paylaşımda bulundu. Hayranları ünlü komedyenin son paylaşımında daha da zayıflamış göründüğünü söyledi. Bazıları Ata Demirer'i tanıyamadı.Ata Demirer daha önce katıldığı "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programında kilo verme yolculuğunu, diyet ve egzersiz rutininde yaptığı değişiklikleri paylaşmıştı. Öğle ve akşam yemeklerinden karbonhidratları çıkardığını ve et ve balık şeklinde protein tüketmeye odaklandığını belirtti. Ayrıca her sabah 45 dakika yürüyüş yaptığını da söylemişti. Demirer kilo alımını, kendisine sorun yarattığını keşfettiği glütene bağladı.