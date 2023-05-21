SİYASET
21 Mayıs 2023 - 16:42

ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi, 28 Mayıs'taki seçimde kime destek vereceğini açıkladı!

ATA Koalisyonu'ndaki partilerden Adalet Partisi lideri Vecdet Öz çarpıcı bir açıklama yaptı. Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında parti üyeleri olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu.

SİYASET
21 Mayıs 2023 - 16:42
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ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi, 28 Mayıs'taki seçimde kime destek vereceğini açıkladı!


ATA İttifakı'nın bileşen partilerinden birisi olan Adalet Partisi'nden gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Partinin genel başkanı Vecdet Öz'den 28 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi.

Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Partisi GİK'in, koalisyon ortaklarımızla yazılı olarak anlaştığımız koşulları sağlayarak ve bizi hedef gösterenlere artık izin vermeyerek, başka bir beklentimiz olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı." ifadelerini kullandı.



ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi, 28 Mayıs'taki seçimde kime destek vereceğini açıkladı

Vecdet Öz, mesajında ​​şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Partisi GİK'in, koalisyon ortaklarımızla yazılı olarak mutabık kaldığımız şartları yerine getirerek ve bize yetki vereni daha fazla geciktirmeksizin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha fazla beklentimiz olmadan destekleme kararı almış bulunuyoruz. Sorumlu kararımız, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili müşterek kararımız Pazartesi günü ülkemiz için alacağı karar merkezimizi ziyareti sırasında açıklanacak."

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