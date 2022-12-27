Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu







"Kadıköy'de geri düşmek zor"

"Amacım Hatayspor'u yukarı taşımak"







Volkan Demirel kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-0'lık skorla kazandı. Konuk ekip teknik direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Volkan Demirel "İlk 20 dakikada planladığımız oyunu oynamaya çalıştık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince Fenerbahçe golleri buldu. Burada 2-0 geriye düşmek zor bir durum." ifadelerini kullandı.41 yaşındaki teknik adam "Amacım Hatayspor’u daha yukarılara taşımak ve Hataylı gençlere futbolu sevdirmek. Yapacağımız altyapı organizasyonlarıyla Türk futboluna oyuncular yetiştirmek istiyorum."Volkan Demirel 27 Ekim 1981 İstanbul doğumlu, kaleci pozisyonunda görev almış eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmiştir. 2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakan Volkan Demirel, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2021 Aralık ayında Fatih Karagümrük takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2022'de Fatih Karagümrük'den ayrıldı. 19 Eylül 2022 tarihinde Hatayspor'un teknik direktörü oldu.