Atama bekleyen eğitimci adaylarına müjde: 45 bin öğretmen atamasında takvim belirlendi!













45 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARINDA BRANŞ DAĞILIMI





SON 20 YILDAKİ EN BÜYÜK ÖĞRETMEN ATAMASI

Atama bekleyen öğretmen adaylarına müjde niteliğindeki haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Bakan Özer, 45 bin yeni öğretmen atamalarına ilişkin tarih sürecinin belirlendiğini duyurdu. Bakan Mahmut Özer, atama süreci ile ilgili alınan yeni kararları şu sözlerle açıkladı:"Öğretmen adaylarımızın ön kayıt ve aynı zamanda sözlü sınav tercihleri ​​27 Mart - 1 Nisan tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Adayların sözlü sınava girecekleri sınav sonuçları aynı tarihte açıklanacaktır. Sözlü sınav 7-16 Nisan tarihleri ​​arasında yapılacak ve sonuçlar 18 Nisan'da açıklanacaktır.2-6 Mayıs tarihlerinde öğretmen adaylarının başvuru tercihlerini alacağız ve 8 Mayıs'ta atama sonuçlarını duyurucağız."Adaylığa esas 103 alandan adaylık yapılacak. 45.000 öğretmenin işe alım sürecinde sınıf eğitimi için 7 bin 878 hedef, kariyer rehberliği için 3 bin 604 hedef, okul öncesi eğitim için 3 bin 269 hedef, ilköğretim matematik öğretimi için 2 bin 656 hedef, din kültürü ve ahlâk bilgisindeki alan için de 2 bin 604 hedef tahsis edildi. Atanan alanlara başvurmak için 50 baz puan esas alınacaktır.Bakan Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili uaptığı açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: "Öğretmen atamaları en çok son 20 yılda gerçekleşti. Bu sayı daha öncesinde 500 bin iken daha sonrasında 1 milyon 200 bine yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 45 bin öğretmenlik yeni atama, 20 yılın ilk ve en büyük tek öğretmen ataması şeklinde kayıtlara geçecek. Bu vesileyle, eğitime verdiği büyük destekten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."