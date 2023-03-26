Atama bekleyen öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı müjdeledi: 45.000 öğretmen ataması o tarihte yapılacak!







ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞLARIN KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU







SONUÇLAR 18 NİSAN TARİHİNDE YAYINLANACAK

Öğretmen adaylarının merakla beklemekte olduğu önemli tarih ntlik kazandı! Öğretmen ataması 8 Mayıs günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmenin atanacağını ve önceliğin deprem bölgelerine verileceğine değindi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 45 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin sevindirici haberi sonrasında atama takvimini ve kontenjan dağılımını açıkladıklarını belirtti. Özer, öğretmen atamaları için ön taleplerin 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini, 8 Mayıs günüyse alımların yapılacağına vurgu yaptı.Bakan Özer, yeni öğretmenlerin atama takvimiyle ilgili şu açıklamalara yer verdi: “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”