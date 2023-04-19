Atama bekleyenlere müjde: Mülakat sonuç tarihleri belirlendi!







MÜLAKAT SONUÇ TARİHLERİ BELİRLENDİ







Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 45 bin atama duyurusu kapsamında mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin öğretmen ataması başlatıldıktan sonra sözlü sınavlar da tamamlanmış ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Bakanlık tarafından bildirilen haberlere göre sözlü sınav sonuçları e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulanabilecek.Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında olacak ve atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde paylaşılacak. Öğretmenler 2023-2024 eğitim öğretim yılı Eylül ayında görevlerine başlayacak. Mahmut Özer tarafından sözlü mülakat sonuçları ile ilgili şu açıklamalar yapıldı; 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı için öğretmenlerimiz başarı anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum, herkese hayırlı olsun.'