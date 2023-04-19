KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 14:56

Atama bekleyenlere müjde: Mülakat sonuç tarihleri belirlendi!

Binlerce öğretmen atama beklerken 45 bin atama haberi yüzleri güldürmüştü. Peki 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 14:56
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Atama bekleyenlere müjde: Mülakat sonuç tarihleri belirlendi!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 45 bin atama duyurusu kapsamında mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜLAKAT SONUÇ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin öğretmen ataması başlatıldıktan sonra sözlü sınavlar da tamamlanmış ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Bakanlık tarafından bildirilen haberlere göre sözlü sınav sonuçları e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulanabilecek. 



45 bin Öğretmen Ataması

Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında olacak ve atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde paylaşılacak. Öğretmenler 2023-2024 eğitim öğretim yılı Eylül ayında görevlerine başlayacak. Mahmut Özer tarafından sözlü mülakat sonuçları ile ilgili şu açıklamalar yapıldı; 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı için öğretmenlerimiz başarı anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçları bugün açıklandı. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum, herkese hayırlı olsun.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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