Atama hakkı kazanamayan öğretmen silahla canına kıydı!

Şanlıurfa’nın birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü'nde yaşayan ve rehberlik öğretmen adayı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Murat Kaya, ataması yapılmadığı için intihar ettiği bildirildi.
Genç öğretmenin ölmeden önce 29 Ocak tarihinde ailesine bir mektup yazdığı ve mektubunda hayata veda etme kararı aldığını söylediği öğrenildi. Üniversite dönemini özel sektörde çalışarak bitirdiğini ve sonrasında da mesleğini yapamadığı için başla işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten Murat Kaya'nın ailesine olan sevgi sözcüklerini okuyanlar yasa boğuldu.
4 yıldır atama beklediğini belirtilen Murat Kaya'nın evde bulundurduğu silahı başına dayayarak ateş ederek intihar ettiği bildirilirken, genç öğretmen adayının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç öğretmenin ölmeden önce 29 Ocak tarihinde ailesine bir mektup yazdığı ve mektubunda hayata veda etme kararı aldığını söylediği öğrenildi. Üniversite dönemini özel sektörde çalışarak bitirdiğini ve sonrasında da mesleğini yapamadığı için başla işlerde çalışmak zorunda kaldığını belirten Murat Kaya'nın ailesine olan sevgi sözcüklerini okuyanlar yasa boğuldu.
4 yıldır atama beklediğini belirtilen Murat Kaya'nın evde bulundurduğu silahı başına dayayarak ateş ederek intihar ettiği bildirilirken, genç öğretmen adayının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.