Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmanın kapsamının iki farklı ihaleye fesat karıştırılması yönünde olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında, ilk soruşturmanın Ataşehir belediyesi ile bir ofis mobilyası firması arasında yürütüldüğü belirtiliyor. 2013 yılında belediyeye büro malzemesi alımı ihalesine hile karıştırıldığı iddia edildi. Şirketin beş farklı tekliften toplam 2 milyon lira aldığı öğrenildi ancak rayiç değeri hesaplanmadı.
GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 12:40
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 28 kişiye gözaltı kararı! Başkan Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak
Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan iki ayrı ihaleye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü belediye başkan yardımcısı olmak üzere 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battar İlgezdi'nin de soruşturma kapsamında "şüpheli" bulunduğu ve ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 12:40