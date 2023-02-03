GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 12:40

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 28 kişiye gözaltı kararı! Başkan Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan iki ayrı ihaleye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü belediye başkan yardımcısı olmak üzere 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battar İlgezdi'nin de soruşturma kapsamında "şüpheli" bulunduğu ve ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

GÜNDEM
03 Şubat 2023 - 12:40
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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 28 kişiye gözaltı kararı! Başkan Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmanın kapsamının iki farklı ihaleye fesat karıştırılması yönünde olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında, ilk soruşturmanın Ataşehir belediyesi ile bir ofis mobilyası firması arasında yürütüldüğü belirtiliyor. 2013 yılında belediyeye büro malzemesi alımı ihalesine hile karıştırıldığı iddia edildi. Şirketin beş farklı tekliften toplam 2 milyon lira aldığı öğrenildi ancak rayiç değeri hesaplanmadı.



Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 28 kişiye gözaltı

3 BAŞKAN YARDIMCISI İLE 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı soruşturma sonucunda, her iki açık hava reklam panosunun 3 yıllığına kiralanması ihalesinde dolandırıcılık ve çevre kirliliği ve iki zanlının tecavüze uğradığı iddia edilen iki zanlının satın aldığı şirketlerle ilgili ihalelerde manipülasyon yaptığı iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 30 zanlı tutuklanması için bir operasyon düzenlendi. Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı görevinde bulunan Sadık K. ile Orhan Ç., bir dönem Ataşehir Belediye Mimarı olan ve şimdilerde Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gül C., ekipler tarafından gözaltına alındılar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin soruşturma dosyasıda 'şüpheli' olarak yer aldığı ve emniyette verdiği ifadelerin kayıt altına alınacağı açıklandı.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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