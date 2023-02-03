Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 28 kişiye gözaltı kararı! Başkan Battal İlgezdi'nin de ifadesi alınacak













3 BAŞKAN YARDIMCISI İLE 28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturmanın kapsamının iki farklı ihaleye fesat karıştırılması yönünde olduğu belirtildi. Soruşturma dosyasında, ilk soruşturmanın Ataşehir belediyesi ile bir ofis mobilyası firması arasında yürütüldüğü belirtiliyor. 2013 yılında belediyeye büro malzemesi alımı ihalesine hile karıştırıldığı iddia edildi. Şirketin beş farklı tekliften toplam 2 milyon lira aldığı öğrenildi ancak rayiç değeri hesaplanmadı.Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı soruşturma sonucunda, her iki açık hava reklam panosunun 3 yıllığına kiralanması ihalesinde dolandırıcılık ve çevre kirliliği ve iki zanlının tecavüze uğradığı iddia edilen iki zanlının satın aldığı şirketlerle ilgili ihalelerde manipülasyon yaptığı iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde aralarında 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 30 zanlı tutuklanması için bir operasyon düzenlendi. Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı görevinde bulunan Sadık K. ile Orhan Ç., bir dönem Ataşehir Belediye Mimarı olan ve şimdilerde Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gül C., ekipler tarafından gözaltına alındılar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin soruşturma dosyasıda 'şüpheli' olarak yer aldığı ve emniyette verdiği ifadelerin kayıt altına alınacağı açıklandı.