Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı













İstanbul Ataşehir'de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir fırında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlamada can kaybı yaşanmazken 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Öte yandan çevre işyerlerinde maddi hasar oluştu.Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde doğalgaz kaynaklı gerçekleşen patlamada 2 dükkan hasar gördü. 1 kişinin yaralanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olmadığı öğrenilirken tedavisine hastanede devam edildi.Patlamanın olduğu fırının yanındaki dükkanda çalışan Gökhan Berik, ”Biz yengemle birlikte tezgahta çalışıyorduk daha sonra patlama oldu ne olduğunu anlamadık. Bizim dükkanımız da zarar gördü patlamadan, üst katımız çöktü çok fazla zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibiydi.” dedi.