YAŞAM
23 Kasım 2021 - 12:36

Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı

İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde doğalgaz patlaması gerçekleşti. Fırında meydana gelen olayda 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

YAŞAM
23 Kasım 2021 - 12:36
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Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
İstanbul Ataşehir'de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bir fırında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Gerçekleşen patlamada can kaybı yaşanmazken 1 kişi hafif bir şekilde yaralandı. Öte yandan çevre işyerlerinde maddi hasar oluştu.



Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde doğalgaz kaynaklı gerçekleşen patlamada 2 dükkan hasar gördü. 1 kişinin yaralanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olmadığı öğrenilirken tedavisine hastanede devam edildi.




BOMBA GİBİ PATLADI
Patlamanın olduğu fırının yanındaki dükkanda çalışan Gökhan Berik, ”Biz yengemle birlikte tezgahta çalışıyorduk daha sonra patlama oldu ne olduğunu anlamadık. Bizim dükkanımız da zarar gördü patlamadan, üst katımız çöktü çok fazla zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibiydi.” dedi.

 
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