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22 Aralık 2022 - 23:38

Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku...

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği Partizan'a 72-73 mağlup oldu ve EuroLeague'deki üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

SPOR
22 Aralık 2022 - 23:38
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Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'ya son saniye şoku...


Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği Partizan'a 72-73 mağlup oldu ve EuroLeague'deki üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

 



Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'dan ayrılışı sonrası ilk kez bir EuroLeague maçında Ataşehir'e misafir takımın başantrenörü olarak geri geldi. Fenerbahçe taraftarı, efsane koça güzel bir karşılama yaptı. Maç öncesi çiçek verildi, tezahüratlar yapıldı ve maçın başlamasından kısa bir süre önce Obradovic ve ekibine plaket verildi.

 

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yıldız oyuncu, kasım ayından sonra ilk kez parkeye çıktı ve Partizan potasına 14 sayı bırakarak maçın en skoreri oldu. Ancak maç sonunda Aleksa Avramovic'e yaptığı faul sonrası Sırp oyuncuyu serbest atış çizgisine götürdü. Çizgiden 1/2 ile dönen Avramovic, Partizan'ı 72-73 öne geçirdi. Itoudis'in molası sonrası Devin Booker'ın top kaybı maçı temsilcimizden iyi uzaklaştırdı. 

 

Ioannis Papapetrou, çizgiden 0/2 atsa da Kevin Punter hücum ribaundunu aldı ve Partizan, EuroLeague'deki arka arkaya ikinci maçını da kazandı. Sırp ekibi, son iki maçında da temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti.

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